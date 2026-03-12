Conexión estable por toda la casa con este repetidor Wifi que Amazon deja a precio de risa

Si en casa tienes zonas con mala cobertura o la señal llega débil a algunas habitaciones, este dispositivo puede ser la solución rápida y económica.

Uno de los problemas más habituales en muchas viviendas es que el router no consigue cubrir todas las estancias con una señal estable. Las paredes, la distancia o incluso la distribución de la casa pueden provocar cortes o zonas sin WiFi. Para resolverlo, existen dispositivos como el repetidor TP-Link RE500XD, pensado para ampliar la cobertura de forma sencilla y llevar internet a cualquier rincón del hogar.

Este modelo apuesta por la tecnología WiFi 6, el estándar inalámbrico más moderno en redes domésticas. Gracias a ello puede ofrecer mayor velocidad, más capacidad para gestionar varios dispositivos conectados al mismo tiempo y una red más eficiente incluso cuando hay muchos móviles, ordenadores o televisores conectados a la vez.

Lo mejor es su precio actual, solo cuesta 39€, una rebaja importante respecto a lo que normalmente vale. Esto lo hace una opción especialmente interesante para quienes quieren mejorar la cobertura de su red doméstica sin tener que cambiar de router ni invertir en sistemas mesh más caros.

El TP-Link RE500XD es un repetidor de doble banda con velocidad combinada AX1500. Puede trabajar simultáneamente en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz para alcanzar hasta 1500 Mbps en total. Esto permite navegar, ver series en streaming o jugar online con mayor estabilidad, incluso en habitaciones alejadas del router principal.

Además de ampliar la cobertura inalámbrica, también ofrece conectividad por cable gracias a su puerto Gigabit Ethernet. Esto permite conectar directamente dispositivos como una Smart TV, una consola o un ordenador para obtener una conexión rápida y estable, algo especialmente útil en zonas donde el WiFi suele ser más inestable.

Otro detalle interesante es que puede funcionar también como punto de acceso. Es decir, si lo conectas por cable al router, puede crear una nueva red WiFi en esa zona de la casa. De este modo se convierte en una solución versátil que se adapta a distintas configuraciones de red doméstica.

El diseño del dispositivo también está pensado para integrarse fácilmente en cualquier espacio. Su formato vertical mejora la ventilación interna y ocupa poco espacio, lo que facilita colocarlo en una mesa, una estantería o incluso fijarlo en la pared sin que resulte molesto visualmente.

Para encontrar la ubicación perfecta, incluye un indicador de señal inteligente que muestra si la señal que recibe del router es adecuada. Esto ayuda a colocarlo en el punto óptimo para maximizar la cobertura y evitar zonas muertas dentro de casa.

La gestión del repetidor se realiza fácilmente desde la aplicación TP-Link Tether, disponible para móviles Android y iPhone. Desde esta app se puede configurar el dispositivo, supervisar la red y realizar ajustes en pocos minutos. Si estabas pensando en mejorar la cobertura WiFi en casa, esta oferta de Amazon por 39€ es una oportunidad muy interesante para hacerlo sin gastar demasiado.