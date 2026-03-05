No esperes a tu operadora: Xiaomi te lleva el WiFi 7, y su router no cuesta ni 30 euros

Si tienes problemas de conexión en casa o quieres prepararte para el futuro, este router de Xiaomi es todo lo que necesitas, y es baratísimo.

Entrar en el mundo del Wi-Fi 7 no tiene por qué costar una fortuna, y el Xiaomi BE3600 es la prueba viviente de ello. Este pequeño router llega con la promesa de jubilar a tu vieja conexión, ofreciendo una velocidad de 3.6 Gbps que suena a ciencia ficción para un equipo tan compacto. Es esa clase de dispositivo que instalas y te olvidas de que existe, porque simplemente hace que internet vuele en toda la casa sin quejas ni cortes.

La gran novedad aquí es el soporte para la banda doble de última generación, lo que significa que tus sesiones de streaming en 4K o 8K no se van a volver a cortar. Ya no vas a tener que pelearte con el resto de la familia mientras alguien juega en realidad virtual y tú intentas descargar un archivo pesado. Se siente como si hubieran ensanchado la autopista por la que viajan tus datos, eliminando esos atascos tan molestos que todos hemos sufrido alguna vez.

Si te apetece dar el salto tecnológico, ahora mismo lo tienes en AliExpress por menos de 30 euros, un precio de locos para un router con puerto de 2.5 Gbps. Eso sí, ten en cuenta que esta es la versión china, por lo que la interfaz vendrá en ese idioma, aunque nada que un traductor de navegador no solucione en 2 minutos. Por ese precio, te llevas un hardware que en otras marcas te costaría fácilmente el triple de dinero.

En el corazón de este aparato late un chip Qualcomm de 4 núcleos que corre a 1.1 GHz, lo que le da una estabilidad envidiable. Gracias a sus 256 MB de memoria, puede gestionar hasta 128 dispositivos conectados de forma simultánea sin despeinarse lo más mínimo. Es la solución ideal si tienes la casa llena de bombillas inteligentes, altavoces, móviles y consolas, ya que el router reparte la señal de forma inteligente entre todos ellos.

Señal fuerte en toda tu casa

Una de las funciones que más me gusta es la tecnología MLO, que permite que un móvil se conecte a la vez a las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Esto es un puntazo porque, si te mueves por la casa y una señal flojea, la otra toma el relevo al instante sin que pierdas la conexión ni un segundo. Además, con sus cuatro antenas externas y el sistema Beamforming, la señal busca activamente tus dispositivos para darles la máxima potencia posible.

Para los que prefieren el cable, el puerto WAN/LAN de 2.5 Gbps es una auténtica joya que aprovecha al máximo las conexiones de fibra óptica más potentes. Acompañándolo, tienes otros tres puertos de 1 Gbps para conectar la tele, el ordenador o la videoconsola y asegurarte una latencia mínima en tus partidas online. Es un diseño sencillo, con una sola luz LED que te indica que todo va bien y un botón dedicado para crear redes Mesh fácilmente.

El tema del voltaje es algo que debes mirar con lupa, ya que el adaptador puede venir preparado para 200-240V o para el rango completo de 100-240V. Dependiendo de dónde vivas, quizás necesites un pequeño adaptador de enchufe, pero es un mal menor comparado con la potencia que despliega. La refrigeración es pasiva, así que no hace nada de ruido, disipando el calor de forma natural para que el rendimiento no caiga tras horas de uso intensivo.

Si ya tienes otros productos del ecosistema de Xiaomi, la integración con la app Mi Home es total y te permite un control seguro desde el móvil. Puedes gestionar quién se conecta, crear redes para invitados o simplemente ver cuántos datos estás consumiendo en tiempo real. Es una forma muy humana y sencilla de domar la tecnología de red, que a veces parece hecha solo para ingenieros de telecomunicaciones.

Estamos ante un router que democratiza el estándar Wi-Fi 7 y lo pone al alcance de cualquier bolsillo. Es potente, estable y tiene un diseño blanco minimalista que no desentona en ninguna estantería del salón. Si buscas mejorar la cobertura y la velocidad de tu hogar inteligente sin dejarte el sueldo, el BE3600 es, posiblemente, la mejor compra que puedes hacer este año en el terreno de las redes.