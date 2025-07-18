Quedan pocas horas: 7 ofertas de AliExpress para apurar sus rebajas de verano

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Estas son algunas ofertas que AliExpress mantiene activas y a las que le quedan pocas horas.

AliExpress es una tienda particularmente activa en esto de las ofertas, y sobre todo suele mover rebajas vinculadas a códigos descuento, que puedes aplicar para hacer que un determinado producto o pedido sea aún más barato.

Ahora mismo están celebrando sus llamadas Ofertas Vacacionales, una campaña de verano que, como decimos, va vinculada a una serie de cupones disponibles para todos.

Hay desde productos de electrónica hasta otros de limpieza del hogar, muebles y prácticamente todo lo que se te ocurra. El catálogo es inmenso y ahora mismo buena parte del mismo tiene envío desde España.

Estos son los códigos que mencionamos:

​ESGD03 - €3 de descuento en compras mínimas de €29

ESGD06 - €6 de descuento en compras mínimas de €49

ESGD10 - €10 de descuento en compras mínimas de €79

ESGD20 - €20 de descuento en compras mínimas de €159

ESGD30 - €30 de descuento en compras mínimas de €249

ESGD40 - €40 de descuento en compras mínimas de €359

ESGD50 - €50 de descuento en compras mínimas de €469

PlayStation 5 Digital + Call of Duty Black Ops 6

PlayStation 5 ya baja por fin de precio tras superar sus problemas de stock. Mahtab Mashuq Tonmoy (Unsplash)

El combo de la PS5 Slim Digital con Call of Duty Black Ops 6 es una apuesta segura para divertirte. La versión digital de la consola de Sony es la más barata de todas, perfecta si te has reconciliado con el mundo sin discos y te gustan las descargas instantáneas.

La consola mantiene toda la potencia de la generación actual: gráficos en 4K espectaculares, tiempos de carga que prácticamente han desaparecido y el sonido 3D que convierte cada partida en una experiencia envolvente.

El mando DualSense sigue siendo la estrella, con respuesta háptica y gatillos inteligentes que en juegos como Black Ops 6 marcan la diferencia: sientes cada ráfaga, cada explosión y hasta el retroceso de las armas solo en tus manos.

Y hablando de Black Ops 6, este capítulo de la saga Call of Duty es pura acción, con una campaña de espías al mejor estilo ochentero y un multijugador que te deja enganchado hasta las tantas.

Samsung Galaxy Book 4

Samsung Galaxy Book4 Samsung

El Samsung Galaxy Book4 es uno de esos portátiles pensados para quienes quieren productividad y ocio sin marearse con tecnicismos ni gastarse el sueldo del mes. Es un portátil ligero y fino, ideal para quienes cambian de zona de trabajo cada dos por tres: de la casa a la universidad, de la oficina al sofá.

La pantalla Full HD de 15,6" es cómoda tanto para trabajar con varias ventanas como para ver pelis o editar fotos, con buen brillo y colores vivos, justo lo que pides para el día a día.

El corazón del Book4 es un procesador Intel de última generación que va sobrado para navegar, usar aplicaciones de productividad, editar documentos y aguantar sesiones de streaming y videollamadas sin despeinarse.

Finish Powerball Ultimate Infinity (240 pastillas)

Finish Powerball Ultimate Infinity Shine Amazon

Si el lavavajillas es de esos electrodomésticos imprescindibles en tu cocina, el pack de 240 pastillas Finish Powerball Ultimate Infinity Shine Limón es ese chollo que te garantiza plato limpio y cristal reluciente para media vida. Olvídate de andar comprando pastillas cada mes: con este macro-pack te desentiendes de reponer durante mucho tiempo.

La magia de estas pastillas está en su tecnología Powerball y en el aroma a limón, que deja un frescor en la vajilla sin resultar artificial. La fórmula Ultimate Infinity Shine combate la grasa incrustada, restos de comida y hasta las manchas de café o vino, mientras protege el cristal y evita el desgaste.

Set de tres sartenes Monix Diamond

Monix Diamond Monix

Este pack de sartenes tiene tres piezas básicas —en diámetros de 20, 24 y 28 cm— que cubren desde el huevo frito rápido hasta ese salteado de verduras improvisado. Están fabricadas en aluminio forjado, lo que se traduce en una sartén que calienta rápido, reparte el calor de forma homogénea y, sobre todo, mantiene una sensación ligera y manejable.

Para quienes cuidan la salud, el antiadherente es libre de PFOA y otros compuestos tóxicos, lo que suma tranquilidad a diario.

Son compatibles con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, así que no tienes que preocuparte por el cambio de vitrocerámica o los fogones clásicos.

Robot aspirador Lefant M210

Este robot aspirador con 2000Pa de potencia de succión es ideal incluso si tienes mascotas. Eduardo Álvarez | Lefant / Amazon

El Lefant M210 es uno de esos robots aspiradores que llegan para demostrar que la limpieza automática ya es cosa de todos los hogares, no solo de quienes gastan cientos de euros en modelos tope de gama. Este robot compacto, silencioso y fácil de manejar está pensado para quienes quieren olvidarse de barrer y aspirar casi a diario.

Tiene varios modos de limpieza, sensores anti-caída y anti-colisión, así que puedes dejarlo recorriendo el piso sin miedo a que se caiga por las escaleras o se quede atascado entre juguetes.

Se maneja por app, por voz o desde el mando a distancia, y cuando acaba la jornada vuelve el solo a la base de carga. La autonomía da para limpiar un piso mediano de un tirón, y el mantenimiento es sencillo: vaciar depósito, limpiar filtros y listo.

Silla ergonómica Newtral

Newtral MAGICH002 Newtral

No es una silla de oficina básica, es un modelo ergonómico pensado para quienes trabajan, estudian o juegan durante horas y quieren cuidar la espalda sin renunciar al confort. Lo primero que destaca es su soporte lumbar adaptable: cuenta con un sistema que sigue automáticamente el movimiento de tu columna y mantiene la zona lumbar apoyada todo el día, sin importar las horas que lleves sentado.

El respaldo se puede regular en tres alturas y se inclina y bloquea entre 96º y 126º, así que puedes encontrar el ángulo justo tanto para concentrarte como para tumbarte un rato a descansar.

A nivel de materiales, nada que ver con una silla barata. La malla trasera es transpirable y evita que pases calor en verano, mientras que el cojín de alta densidad del asiento resiste semanas y meses de uso intensivo sin deformarse.

Juego de cubiertos Monix Roma de 24 piezas

Monix Roma Monix

Se trata de un set hecho en acero inoxidable de alta calidad, con un acabado pulido que aguanta el trote diario y mantiene el brillo lavado tras lavado, ya sea a mano o en lavavajillas.

Incluye lo necesario para seis comensales: cuchillo, tenedor, cuchara sopera y cucharilla de postre para cada uno, todo con una sensación sólida en mano y un diseño atemporal.

Los bordes están bien rematados y los cuchillos cortan de verdad, no solo “empujan” como ocurre en sets más baratos.