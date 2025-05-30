Diseño clásico, prestaciones punteras: así es el nuevo 'smartwatch' de Huawei que cuesta 150 euros e incluye auriculares de regalo

Elegante por fuera y completo por dentro, este smartwatch combina diseño clásico con funciones pensadas para el día a día y el deporte.

Los relojes inteligentes ya no son solo herramientas tecnológicas: también son accesorios de moda, dispositivos de salud y compañeros de entrenamiento. Con el tiempo, su diseño se ha ido refinando hasta combinar funciones avanzadas con una estética más sobria y elegante. Hoy, muchos smartwatches buscan encajar tanto en el día a día como en ocasiones formales, sin dejar de lado su funcionalidad.

Esta evolución también ha traído consigo una mejora notable en la autonomía, la compatibilidad con diferentes sistemas operativos y la personalización. Ya no es raro encontrar modelos con pantallas de gran calidad, sensores de salud avanzados y herramientas para controlar todo tipo de notificaciones y rutinas, sin que eso implique estar pendiente de cargarlos cada noche.

El mercado está lleno de opciones, desde dispositivos muy básicos hasta propuestas de gama alta que duplican o triplican su precio. Sin embargo, cada vez es más fácil encontrar alternativas equilibradas que ofrecen buena construcción, sensores precisos, funciones útiles y compatibilidad amplia, sin renunciar a un diseño cuidado. Una de esas opciones es el último modelo de Huawei, que destaca por unir lo clásico y lo moderno con bastante acierto. Y si además está rebajado a 150 euros con el código A20FIT4S y viene con auriculares de regalo, mejor que mejor.

Smartwatch de diseño clásico con ECG, GPS, pago NFC y hasta 10 días de autonomía. Compatible con Android e iOS, ideal para salud y deporte diario.



Huawei Watch Fit 4 Pro: tecnología útil, sin estridencias



El Huawei Watch Fit 4 Pro apuesta por una fórmula sencilla pero eficaz: un diseño rectangular con marco metálico y pantalla AMOLED de gran tamaño, que resulta cómodo en la muñeca y fácil de leer en cualquier condición de luz. A nivel estético, recuerda más a un reloj tradicional que a un gadget, lo que lo convierte en un complemento versátil que no desentona ni en reuniones ni en entrenamientos.

Entre sus puntos fuertes está la posibilidad de realizar electrocardiogramas desde el propio reloj, una función que se está convirtiendo en estándar en los modelos de gama media-alta. Esto permite controlar posibles alteraciones del ritmo cardíaco sin necesidad de acudir a dispositivos médicos específicos, y ofrece a los usuarios una visión más completa de su salud cardiovascular.

También incluye seguimiento preciso de actividades al aire libre, como senderismo o ciclismo, gracias a su GPS mejorado y a métricas específicas que ayudan a mejorar el rendimiento en cada sesión. Para quienes hacen deporte con frecuencia, esta funcionalidad puede marcar la diferencia: no se trata solo de contar pasos, sino de ofrecer datos reales para progresar. Además, incorpora tecnología NFC para pagos móviles, algo cada vez más útil cuando sales sin cartera.

Un reloj que se adapta al ritmo de cada día



Uno de los aspectos más prácticos del Huawei Watch Fit 4 Pro es su autonomía. Mientras otros dispositivos exigen pasar por el cargador casi a diario, este modelo puede mantenerse activo hasta diez días con un uso moderado, y varios días incluso en modo intensivo. Esto facilita mucho su integración en la rutina: puedes olvidarte del cargador durante un viaje, una semana de trabajo o incluso unas vacaciones.

El sistema es compatible tanto con Android como con iOS, lo que amplía su público objetivo y lo convierte en una alternativa real a modelos más cerrados en su ecosistema. La sincronización de notificaciones, llamadas y alertas se realiza rápidamente, y además permite controlar aspectos del teléfono como la reproducción de música o el disparo de la cámara, lo que añade pequeñas comodidades al día a día.

Para quienes buscan un dispositivo completo, pero no excesivo, el Huawei Watch Fit 4 Pro ofrece un equilibrio interesante. No es un reloj para presumir de características técnicas, sino para quienes quieren que la tecnología simplemente funcione y encaje con su estilo. Y si encima está rebajado con el código A20FIT4S y viene con los FreeBuds SE 2 de regalo, la oferta se ven de sola.