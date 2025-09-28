Disney+ ultima las horas de su promoción con la que ofrece 12 meses de 'streaming' al precio de 10

La plataforma finaliza esta promoción en el plan estándar sin anuncios que tiene un coste actual de menos de 100 euros al mes.

Si algo nos consuela del otoño es que vuelve el tiempo de sofá, peli y manta. Aunque todavía podemos disfrutar al aire libre, comienza la cuenta atrás para que nuestro salón se convierta en una sala de cine (más desde que tenemos proyector) y podemos devorar los catálogos de las distintas plataformas de streaming.

Aunque no han dejado de llegar novedades a ellos durante el verano, ahora son muchas las que sacan toda la artillería pesada y Disney+ es una de ellas. El live action de Lilo&Stich y la quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio han sido algunas de las últimas en desembarcar, pero todavía queda mucho más. Y, lo mejor de todo, es que la plataforma tiene activa una promoción muy interesante que nos permite disfrutar 12 meses de suscripción al precio de 10.

Esta oportunidad está disponible si contratas el plan estándar sin anuncios en modalidad anual antes del próximo 29 de septiembre. El precio de esta opción es 99,90 euros al año, frente a los 9,99 euros que cuesta si se paga de forma mensual. Así, optar ahora por la opción anual supone un ahorro de unos 20 euros o, lo que es lo mismo, obtener 12 meses de suscripción por el precio de 10. Una vez finalizada la campaña, el pago anual tendrá un precio de 109,90 euros.

Este plan incluye una calidad máxima de vídeo 1080p Full HD, la reproducción simultánea en dos dispositivos, descargas y, por supuesto, sin anuncios.

Otros planes Disney+

A pesar de que la oferta en el plan estándar es irresistible, Disney+ tiene otras opciones muy interesantes. El plan más económico cuesta solo 5,99 euros al mes. Se trata del plan estándar con anuncios que tiene una calidad máxima de reproducción de 1080p Full HD y reproducción simultánea en 2 dispositivos. Así que, si quieres pagar poco por una plataforma y no te importa tener anuncios, esta opción es perfecta.

Y para quienes lo quieren todo, Disney+ también ofrece su plan premium, una suscripción que cuesta 13,99 euros al mes (139,90 euros al año), pero tiene las máximas posibilidades. Para empezar, admite reproducción 4K UHD y HDR, permite la reproducción simultánea en 4 dispositivos y descargas y es compatible con Dolby Atmos. Todo ello, sin anuncios.

Próximos estrenos en Disney+