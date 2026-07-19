Mucho más que un taladro: el martillo percutor 3 en 1 de Cecotec para perforar sin esfuerzo

Si no quieres depender de nadie para hacer reformas en casa, un buen taladro es capital, y éste de Cecotec lo tiene todo por un precio muy contenido.

Tener a mano una herramienta fiable cambia por completo la experiencia cuando te pones a hacer reformas en casa. El martillo percutor PowerForce 8000 ShockAbsorber de Cecotec es una de esas opciones que se han ganado un hueco en muchos talleres gracias a su versatilidad, ya que aglutina funciones de martillo, taladro con percusión y taladrado convencional en una sola máquina.

La polivalencia que ofrece este equipo es su mayor baza, permitiéndote pasar de colgar un cuadro con precisión a realizar tareas de mayor envergadura como quitar azulejos o demoler pequeños tabiques. Es un aliado que se ajusta a lo que necesites en cada momento de tu proyecto de bricolaje.

Si te interesa hacerte con él, te alegrará saber que el PowerForce 8000 ShockAbsorber se vende por menos de 120 euros en la web de Cecotec. Por ese precio, consigues un kit muy completo que incluye un maletín, varias brocas, cinceles y el adaptador de portabrocas necesario para empezar cuanto antes.

Uno de sus puntos clave es el motor Brushless, que prescinde de escobillas para reducir el desgaste y alargar la vida útil del aparato. Además, funciona con una batería de 21V y 4.0Ah que otorga libertad total al no tener cables de por medio, algo que se agradece enormemente cuando trabajas en lugares algo apartados.

Amortigua las vibraciones y cuida tus manos

A veces, el mayor enemigo durante una sesión larga de trabajo es el cansancio provocado por el movimiento constante de la máquina. Pensando en esto, el diseño incorpora el sistema Shock Absorber, que amortigua las vibraciones para que puedas completar tus tareas con un nivel de confort bastante superior a modelos básicos.

El control es otro aspecto que han cuidado bastante. Con sus 6 niveles de velocidad, que alcanzan hasta 959 rpm, es posible ajustar el ritmo según el material que tengas delante, evitando daños innecesarios en superficies delicadas y ganando precisión en hormigón, ladrillo o piedra.

El cambio entre accesorios tampoco supone un quebradero de cabeza. Su compatibilidad con el sistema SDS Plus agiliza el intercambio de brocas y cinceles, además de traer un adaptador para brocas convencionales que amplía todavía más las posibilidades de uso en madera, metal o aluminio.

Tampoco podemos olvidar detalles ergonómicos como el mango rotatorio, que puedes ajustar según la posición que más te convenga para cada perforación. Esa capacidad para adaptarse al usuario es la que marca la diferencia cuando llevas un rato acumulado con el taladro en las manos.

Si buscas un compañero potente, eficiente y preparado para diversos tipos de superficies, este set ofrece una base de trabajo muy sólida. Es una alternativa a tener muy en cuenta para quienes disfrutan poniendo a punto su hogar sin depender de ayuda profesional externa.