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Mucho más que un asistente de voz: el Echo Show 5 es el centro de mandos perfecto para tu mesilla

Echo Show 5
Echo Show 5AMAZON
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Eduardo ÁlvarezCarlos Sánchez

Controla todo desde tu mesilla, los límites los pones tú

La mayoría de la población lo primero que hace al despertarse es coger el teléfono móvil, abrir el correo o revisar alguna conversación pendiente, saturando el cerebro de dopamina desde el primer segundo en el que se activa. Esto únicamente genera un estrés a nuestro organismo desde el minuto uno.

Todo ese estrés llega a su fin. Te despiertas con una alarma progresiva y, sin tocar nada dices "Alexa, empieza mi día". El dispositivo de forma automatizada, te muestra lo que tengas programado para este momento como la temperatura que hará en el día, los titulares de los periódicos e incluso te muestra tu agenda programada para el día de hoy. 

echo show 5

Por muy parecidos que resulten estos casos, la realidad es completamente opuesta ya que primero expones a tu cuerpo sin haberse incorporado a la luminosidad del teléfono. Por contrapartida, gracias al Echo Show 5 podrás incorporarte y mediante un comando de voz, consultar las tareas, el tiempo o cualquier duda que te inquiete. 

Monitoriza el control de tu casa

Gracias a la pantalla integrada de 5,5" podrás consultar las imágenes de las cámaras de tu casa en tiempo real. No obstante podrás ver las noticias, hacer videollamadas, escuchar música o ver tus series favoritas sin tener que mover un solo dedo.

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Echo Show 5 es más rápido, agiliza las respuestas de Alexa y podrás gestionar con fluidez tu casa. Podrías apagar las luces sin salir de la cama, o si dispones de enchufes inteligentes, termostatos o ventiladores, de todo esto, no tienes por qué hacerte cargo.

Un salto de calidad

Los altavoces del dispositivo cuentan con una calidad de sonido mejorada para que disfrutes de un sonido potente con voces más nítidas y graves más intensos. 

Podrás pedirle que reproduzca música, podcast, audiolibros o tus series favoritas mientras disfrutas de un sonido más dinámico que las versiones anteriores. 

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Tus fotos favoritas expuestas donde prefieras

Una de las ventajas del Echo Show frente a cualquier dispositivo Alexa es su pantalla, esta te da mucho más juego cambiando las reglas del mismo. Si usas Amazon Photos podrás convertir la pantalla en un marco digital para disfrutar de tus mejores fotos y recuerdos.

¿Y si me hackean? Amazon también ha pensado en esos usuarios más desconfiados o con más temor a un posible hackeo. Estos dispositivos están fabricados con múltiples capas de protección de privacidad, incluye con un botón para apagar micrófonos y la cámara. 

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