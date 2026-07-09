El imprescindible para tu coche este verano: el arrancador de batería portátil que te salvará de llamar a la grúa

Seguro que te ha pasado alguna vez eso de llegar al garaje con prisa y encontrar que el coche no arranca, una situación bastante frustrante cuando tienes planes importantes. Para evitar estos apuros, contar con un buen arrancador de baterías EAFC en el maletero puede salvarte la jornada en cuestión de minutos, ofreciendo una tranquilidad absoluta antes de salir a la carretera.

Este dispositivo no es solo un arrancador básico, sino una herramienta multifunción muy completa que integra un compresor de aire para inflar neumáticos y hasta una linterna LED. Es ese tipo de accesorio que, una vez que lo llevas contigo, no entiendes cómo has podido estar tanto tiempo sin él, ocupando muy poco espacio y resolviendo grandes problemas.

Actualmente puedes hacerte con este completo kit en AliExpress por menos de 30 euros, una inversión pequeña si piensas en lo que cuesta una grúa o la pérdida de tiempo que supone quedarse tirado. Es una oferta bastante interesante si buscas una solución práctica para el mantenimiento básico de tu vehículo sin tener que depender de terceros en momentos críticos.

La potencia es otro de sus puntos fuertes, ya que está diseñado para lidiar con vehículos de gasolina de hasta 4.0L y diésel de 2.0L, moviendo esa corriente pico con mucha solvencia. Si te preocupa la capacidad, sus celdas internas están preparadas para dar ese empujón extra que necesita el motor cuando la batería principal te deja tirado.

Fácil de usar y también infla tus ruedas

Sobre su funcionamiento, el proceso es bastante intuitivo: conectas el cable puente, enganchas las pinzas a la batería y giras la llave o pulsas el botón de encendido. Nada de líos ni procesos complejos que te hagan perder los nervios cuando ya estás bajo presión, ya que todo está pensado para que cualquier persona pueda usarlo con seguridad.

Por cierto, si necesitas inflar una rueda, solo tienes que sacar la manguera y seleccionar la presión deseada en su pantalla, dejando que el aparato haga el trabajo duro por ti. Incluso si te pilla de noche, la linterna integrada te iluminará toda la zona para que veas perfectamente dónde colocar cada cosa, algo que siempre se agradece.

Como consejo de mantenimiento, recuerda que es recomendable cargar el dispositivo cada tres meses para asegurar que la batería interna conserve toda su fuerza, aunque esté guardado sin uso. Es una batería de litio de alta tasa, así que es normal que su comportamiento varíe un poco en los porcentajes finales, nada que deba preocuparte.

Evita caer en la tentación de cargar tu móvil constantemente con él, pues aunque puede actuar como batería externa, su eficiencia es limitada para esos menesteres. Úsalo principalmente como el asistente de emergencia que es, y verás cómo el aparato te responde perfectamente cada vez que lo necesites de verdad.

Llevar este salvavidas en el coche es una decisión inteligente para quienes valoran la independencia y la seguridad en sus trayectos diarios. Por el precio que tiene, contar con un compresor y un arrancador potente siempre a mano es un extra de confianza que, honestamente, se agradece mucho cuando surge cualquier imprevisto.