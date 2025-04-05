Ahora puedes conseguir dos meses gratis de Movistar Plus+ con una oferta (y para un amigo también)

La plataforma+ ha habilitado una oferta que afecta a su suscripción anual, ya disponible, y que da acceso a series, películas y deportes.

Movistar Plus+ sigue evolucionando para competir de tú a tú contra cualquier plataforma de streaming, ya sea Netflix, Max o gigantes internacionales llegados de Estados Unidos, y lo hace adaptándose a las demandas de los usuarios e incluso yendo más allá.

Al plan de 9,99 euros mensuales a cambio de un excelente catálogo de series, películas y fútbol le ha salido una oferta, y es que contratando el plan anual pagas solo 99,99 euros, es decir, que te ahorras dos meses.

Lo mejor no es solo que con él vayas a poder ver un partido de LaLiga a la semana, la Champions y la Copa del Rey, sino que tiene un catálogo que ya quisieran otras plataformas, con un estreno al día y cine moderno y clásico de primerísimo nivel.

Movistar Plus+ durante un año por 99,99€ El plan anual de Movistar Plus+ ahora incluye una rebaja de precio que equivale a dos meses gratis.

El fútbol es la guinda del pastel a un repertorio de producciones en todas las categorías, un extra interesante si no eres de los que quiere ver todos los partidos durante todo el fin de semana, ya que en tal caso necesitarías otro tipo de suscripción más costosa.

Pero ahí no queda la cosa: el plan admite la reproducción simultánea en dos pantallas, así que vas a poder compartir con un familiar o con un amigo sin problemas, algo que otras plataformas como por ejemplo Netflix ya han cortado de raíz, no sin quejas de los usuarios.

Hay que aclarar que este plan "básico" de Movistar Plus+ está disponible para cualquier persona, independientemente de si tienes internet contratado con esta o con otra operadora, que no tiene permanencia más allá de si pagas el plan anual o no y que puedes verlo en cualquier dispositivo.

No necesitas decodificador ni instalación de tipo alguno. Solo tienes que bajar la aplicación de Movistar Plus+ y acceder con tu cuenta y contraseña en tu móvil, tablet o televisor, e incluso en tu Fire TV Stick si lo tienes.

Con la rebaja a 99,99 euros al año, el precio de Movistar es realmente bajo en comparación con el de todas sus plataformas rivales, prácticamente, y especialmente destacable en un contexto en el que cada vez que se modifica el precio de una de ellas es para incluirle una subida de precio bastante sustancial.