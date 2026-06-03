Móvil a salvo: esta riñonera lo protege de arena y sobre todo de agua, y cuesta menos que un café

Si quieres estar seguro de que tu teléfono está a salvo incluso cuando llueve (o vas a un lugar donde puede mojarse), esta bolsa es para ti.

Se acerca el buen tiempo y con él, las ganas de escaparnos a la playa o a la piscina para disfrutar del agua. Siempre terminamos con el mismo dilema de siempre: ¿qué hacemos con el móvil cuando nos queremos meter un rato a nadar un poco? Es un agobio constante estar dejando las cosas tiradas en la toalla mientras intentas relajarte lejos de la orilla.

Para evitar esos sustos que a nadie le gustan, he encontrado una bolsa impermeable para el móvil que está genial para llevar el teléfono contigo mientras disfrutas de tus ratos de ocio bajo el sol. Es un accesorio bastante sencillo, la verdad, pero que te da una tranquilidad tremenda cuando estás fuera de casa disfrutando del merecido descanso estival.

Puedes comprar esta bolsa impermeable para el móvil en AliExpress por menos de 1 euro, un precio que parece mentira viendo lo útil que resulta para nuestro día a día. Es de esos chollos que siempre merece la pena tener guardados en la mochila para cuando surge el plan de improviso y necesitas proteger tu equipo sin gastar una fortuna.

Eso sí, hay que tener cabeza con el uso que le damos, porque aunque es resistente, no es un equipo de buceo profesional. Está pensada para actividades de superficie como nadar un poco, hacer snorkel para ver peces o simplemente relajarte en la orilla mientras el agua cubre tus pies.

Idea para el móvil o cualquier objeto pequeño

El material es TPU y resulta muy flexible, pero ten mucho cuidado con los objetos punzantes como llaves, conchas o piedras que puedan romper la estanqueidad de la bolsa. No queremos bajo ningún concepto que nuestra funda se convierta en una pecera accidental por culpa de un descuido, ¿verdad que no?

Para el tamaño, admite casi cualquier móvil estándar que no supere los 165 mm por 85 mm sin problemas. Asegúrate siempre de sellar bien la solapa doblando el cierre para que no entre ni una gota de agua y elimines todas las burbujas de aire del interior antes de lanzarte al agua.

Una vez que salgas del agua, lo ideal es que la aclares con agua dulce para quitarle toda la sal o el cloro, y luego la dejes secar bien en un lugar a la sombra. Evita dejarla tirada bajo el sol directo durante horas porque el calor intenso puede deformar el material protector.

Por favor, no intentes meterle cosas pesadas como botellas o herramientas de metal, ya que el sello no está hecho para aguantar tanto peso extra dentro. La bolsa es solo para tu dispositivo y lo básico; si la sobrecargas, el sellado puede fallar y ahí sí que tendríamos un problema serio.

Es un complemento muy práctico para ir más tranquilo a cualquier plan acuático que te propongas este verano. Si cuidas el cierre y la tratas con mimo, te durará bastantes jornadas protegiendo tu teléfono sin que tengas que gastar casi nada en ello.