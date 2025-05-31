Ni el baño ni la basura: tu móvil es uno de los objetos con más bacterias y así puedes limpiarlo con este producto barato de Lidl

La cadena de supermercados lanza por menos de 6 euros un desinfectante para 'smartphones' que actúa en solo 1 minuto.

La limpieza es indispensable para mantener un ambiente limpio y libre de bacterias, más ahora que la primavera nos está dejando una temporada de alergias más larga de lo habitual. Por ello, nos empleamos a fondo en nuestro hogar para desinfectar superficies de contacto con nuestro cuerpo como baños o encimeras, sin percatarnos de que estamos expuestos a un peligro que pasa desapercibido.

Se trata del teléfono móvil, un objeto que usamos a diario y que acumula muchas bacterias. De hecho, numerosos estudios confirman que en la pantalla de los smartphones hay 30 veces más parásitos que en el váter. Aunque se hicieron muy populares durante la crisis sanitaria de la Covid-19, las cajas desinfectantes de objetos siguen siendo muy útiles y Lidl cuenta en su catálogo con una de menos de 6 euros.

Caja desinfectante de móviles Caja especialmente diseñada para teléfonos móviles que los desinfecta en solo 1 minuto y elimina hasta el 99,9% de bacterias.

La cadena de supermercados apuesta por un producto que consigue su objetivo en menos de 1 minuto, cuando ha eliminado hasta el 99,9% de las bacterias. Para ello, se sirve de dos luces LED UV-C cuya potencia deja fritos a estos parásitos.

Se trata, además, de un dispositivo seguro, ya que no emplea sustancias tóxicas para conseguirlo. Por ello, el terminal se puede usar nada más sacarlo de la caja. Funciona mediante carga y una sola recarga, permite hasta 70 procesos de desinfección.

Cómo funcionan las cajas de desinfección

Aunque no se trata de un producto nuevo, Lidl ofrece una opción tan asequible que merece la pena tenerlo en casa. Pero, ¿cómo funciona? Este, igual que otros similares, se sirve de luz ultravioletas que elimina los gérmenes y las bacterias de la superficie. La emisión de esta luz daña el ADN y ARN de los parásitos para eliminarlos y evitar que se reproduzcan.

Tras esto, se produce una desinfección total de la superficie sin emplear agua, sustancia tóxicas o líquidos que puedan dañar el móvil o ser perjudiciales para nuestra salud.