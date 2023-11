Motivos por los que deberías limpiar de forma frecuente la lavadora y el lavavajillas (y un truco para hacerlo sin esfuerzo)

Aunque hace muchos años se las apañaran sin ellos, hoy en día hay avances sin los que ya no sabemos sobrevivir. Y no, no nos referimos al teléfono móvil, aunque corresponde totalmente a esta descripción. Estamos aludiendo a aquellos dispositivos que nos han hecho ganar tiempo, ya sea agilizando ciertos procesos, como los robots de cocina o llevando a cabo otros por nosotros. Pero, más allá de estos dispositivos que llegaron para revolucionar las tareas del hogar, hay dos grandes electrodomésticos que ya parecen ser parte fundamental de una casa, y, sin embargo, no tenerlos se nota... ¡Y mucho!

Así, la lavadora y el lavavajillas son dos indispensables en cualquier cocina a pesar de que, sobre todo el último, todavía no forma parte del 100% de los hogares. Estas máquinas son capaces de dejar nuestra ropa y nuestra vajilla impolutas gracias a ciclos de lavado que hacen esa tarea sin que nosotros tengamos que esforzarnos. Sin embargo, para alargar su vida útil, garantizar su correcto funcionamiento y asegurarnos que lo que introducimos en su interior está completamente limpio, estos electrodomésticos también requieren de limpiezas periódicas que ayuden a eliminar los restos de cal y suciedad acumulada.

Y no, no tienes que enfrascarte en una sesión de limpieza para conseguir estos resultados. Los líquidos limpiamáquinas lo harán por ti. Estos productos ayudan a desincrustar la suciedad, a dejar un aroma agradable y a eliminar la cal de las tuberías del sistema. Aunque es recomendable potenciar sus resultados limpiando con un paño esquinas y rincones difíciles, estos líquidos son perfectos para no tener que hacer esfuerzos innecesarios... ¡y de forma económica!

El producto para limpiar lavadoras. Amazon

Sirva de ejemplo este pack para limpiar la lavadora de Colon que, por poco más de 10 euros, nos ofrece tres botes de un uso cada uno para una lavadora limpia y libre de malos olores. Este líquido limpia las partes internas del electrodoméstico para eliminar los residuos de suciedad y detergente, al tiempo que la protege para un correcto funcionamiento y deja un aroma agradable. Además, es biodegradable para que pueda descomponerse. Se recomienda su uso una vez al mes con un ciclo vacío, sin detergente ni ropa.

Por su parte, la limpieza del lavavajillas debería realizarse con la misma frecuencia y con líquidos de calidad como los de Finish. El pack de cuatro botes, que te permite cuesta solo 15,95 y, a cambio, nos permite conseguir una máquina sin malos olores, sin cal y sin grasa. Así, este líquido penetra en los filtros y en las tuberías para eliminar toda esta suciedad.

Finish Limpiamáquinas Amazon

