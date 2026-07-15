Monta un karaoke donde quieras : el altavoz con micrófono y luces LED que dará color y ambiente a tus fiestas

Si buscas unos altavoces inalámbricos con un diseño colorido y que se salga de lo habitual, échale un vistazo a esta oferta de Amazon.

A veces nos hace falta un empujón sonoro para transformar una tarde cualquiera en un momento especial, y ahí es donde entran los altavoces Bluetooth TOMPROAD A52. No se trata solo de un aparato para reproducir música, sino de un compañero pensado para animar cualquier espacio con una potencia que sorprende desde el primer instante.

El diseño de estos altavoces apuesta por una estructura de madera que, más allá de la estética, busca mejorar la calidad acústica. Con cuatro altavoces de 3 pulgadas integrados, el sonido se reparte entre woofers y tweeters para conseguir unos bajos profundos y una claridad que llena la habitación sin despeinarse, alcanzando hasta 60 W de salida.

Si te interesa hacerte con uno, ahora mismo los tienes disponibles en Amazon por menos de 70 euros. Por si fuera poco, tienes la opción de aplicar un descuento temporal del 10% activando la casilla correspondiente antes de finalizar la compra, y lo mejor es que incluye envío Prime gratuito para que lo disfrutes cuanto antes.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes, ya que gracias a su chip Bluetooth 5.0 puedes olvidarte de los cables a una distancia de hasta 30 metros. Es un alivio poder enlazar el móvil, la tableta o el portátil de manera rápida, manteniendo la conexión estable mientras te mueves por la casa o el jardín.

Personalízalos con 9 modos de iluminación

Hablemos de la atmósfera, porque este dispositivo incluye luces RGB con 9 modos distintos. Es un detalle muy visual que aporta ese toque festivo necesario cuando organizas una reunión, y lo mejor es que, si en algún momento prefieres algo más tranquilo, puedes apagarlas manteniendo presionado un botón.

Además de su faceta Bluetooth, el equipo se defiende solo como un centro multimedia completo. Admite radio FM, entradas auxiliares y reproducción desde tarjetas TF o discos U, así que no necesitas depender siempre del móvil para que la música no pare.

Para esas reuniones que se alargan, la batería de 8000 mAh ofrece una autonomía que puede variar entre las 4 y las 15 horas. Todo depende, claro, del volumen al que escuches tus temas favoritos, pero tienes margen suficiente para aguantar toda una tarde de barbacoa o una velada animada.

También incluye un micrófono inalámbrico que lo convierte en una máquina de karaoke improvisada. Por si quieres montar un dúo, han pensado en todo y han añadido dos conectores extra para otros micrófonos, logrando que sea el alma de cualquier cumpleaños o evento social.

Es un equipo versátil y robusto, pensado para acompañarte tanto en interiores como en excursiones al aire libre. Tener una solución de audio tan completa y fácil de transportar abre un montón de posibilidades para los amantes de la música que buscan algo práctico pero potente.