El Monopoly del Mundial es top: en vez de Bravo Murillo, compras a Messi

Ya llega el Mundial de Fútbol y si además te gustan los juegos de mesa, este Monopoly temático de la Copa del Mundo va a tener que ser tuyo sí o sí.

Hay juegos que logran unir a toda la familia en una misma mesa, y este tiene un toque especial que me ha llamado mucho la atención. Si eres de los que disfruta viendo un buen partido mientras discutes sobre quién fue el mejor jugador de la historia, este Monopoly te va a encantar desde el primer minuto.

La idea de combinar la estrategia clásica de toda la vida con la pasión por el fútbol es, cuanto menos, brillante. No se trata solo de mover piezas y comprar calles, sino de gestionar un equipo de estrellas y leyendas mientras revives los momentos más memorables de la historia del deporte.

Si quieres hacerte con él, lo tienes disponible en Amazon por 39 euros con envío Prime incluido. Es una oportunidad estupenda si buscas un detalle diferente para regalar, especialmente ahora que la fiebre por este deporte está en su punto más álgido.

Lo que diferencia a esta versión de otras que he visto es su integración con las cartas coleccionables. Esos packs de Panini Prizm que vienen dentro son un caramelo para los que guardan recuerdos con mimo. Conseguir esas cartas Gold Cracked Ice o las esquivas versiones ultrarraras le da un componente de emoción extra al juego.

El Monopoly más futbolero

Me parece un acierto total que las propiedades del tablero sean partidos históricos. Cuando caes en una casilla, la partida se transforma y pasas a competir con los dados para medir la destreza de tus futbolistas. Es una vuelta de tuerca que refresca bastante la dinámica tradicional del Monopoly.

No importa si eres de los que prefiere a los astros modernos o si suspiras por los iconos de hace unos años. El repertorio de jugadores es amplio y muy cuidado, lo que garantiza que casi cualquier aficionado encuentre a alguno de sus ídolos entre el mazo de cartas que incluye la caja.

Además, el hecho de que sea apto para niños a partir de 8 años abre la puerta a tardes de domingo donde padres e hijos compiten de igual a igual. Es curioso ver cómo los más pequeños se aprenden las estadísticas de los jugadores más rápido que nosotros.

La calidad del tablero, las fichas y las cartas se nota nada más abrir el paquete. Todo está diseñado para que la experiencia sea inmersiva, casi como si estuvieras en el césped dirigiendo a tu propio equipo hacia la victoria. Incluso si no eres un fanático acérrimo, es imposible no contagiarse un poco de ese entusiasmo.

Al final, este tipo de propuestas consiguen que dejemos el móvil a un lado durante un buen rato. Si buscas una forma de amenizar las reuniones en casa con algo que mezcle habilidad, suerte y pasión por el fútbol, esta edición de la Copa Mundial es una apuesta segura que no defrauda.