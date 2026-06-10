Barato y potente: este móvil es apuesta segura y además tiene carga ultrarrápida

POCO se ha afianzado con el paso de los años como una de las mejores alternativas a la hora de tener un móvil de gama media, y éste es un ejemplo.

El POCO X8 Pro 5G ha llegado al mercado para cambiar las reglas del juego entre quienes buscamos potencia bruta sin tener que vaciar nuestra cuenta bancaria. Es de esos dispositivos que, nada más sostenerlos, notas que están pensados para aguantar jornadas intensas de trabajo o de ocio.

Me ha sorprendido bastante lo bien que gestiona la multitarea, algo fundamental cuando llevas mil aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Es un terminal que no se arruga ante nada y que ofrece una fluidez que, sinceramente, se agradece mucho en el día a día.

Si estás pensando en renovar tu móvil, te comento que ahora mismo puedes encontrar el POCO X8 Pro 5G por 246€ en AliExpress, siempre y cuando apliques el código de descuento SSES30 al realizar tu compra. Es una oportunidad bastante interesante para hacerse con un equipo de gama alta a un precio muy competitivo.

La pantalla de 6,59 pulgadas es una auténtica maravilla, con una nitidez que hace que ver cualquier contenido sea un placer absoluto para la vista. Incluso bajo la luz directa del sol se ve de cine, así que olvídate de buscar sombra cada vez que te llega una notificación importante.

Bueno en pantalla, mejor en batería

Por otro lado, la batería de 6500 mAh es un salvavidas total, sobre todo para quienes pasamos el día fuera de casa. Y cuando toca pasar por el enchufe, los 100 W de carga hacen que el proceso sea cosa de un suspiro. Te da tiempo a tomarte un café y el móvil ya está listo para otra larga jornada.

En cuanto a las cámaras, el sensor principal de 50 MP con estabilización óptica cumple su cometido con nota, especialmente cuando la luz empieza a escasear. Las fotos salen con un detalle sorprendente y los vídeos se mantienen firmes, evitando ese tembleque tan molesto que suele aparecer en otros teléfonos.

También me parece un acierto que incluya protección IP68 contra el agua y el polvo, lo que da una tranquilidad extra cuando vas por la calle. Es un detalle de calidad que, aunque no se nota a simple vista, marca la diferencia cuando tienes un pequeño descuido.

El almacenamiento de 512 GB es otro punto fuerte, permitiéndote guardar todos tus juegos, fotos y vídeos sin el miedo constante a quedarte sin espacio. La velocidad de lectura y escritura se nota al mover archivos pesados o al instalar aplicaciones grandes, haciendo que todo se sienta mucho más ágil.

Estamos ante un compañero de fatigas excelente para el usuario exigente que no quiera gastarse una fortuna. No es el teléfono más ligero del mundo, pero compensa ese peso con una fiabilidad y un rendimiento que pocos terminales pueden igualar hoy en día. Si buscas un móvil sólido y duradero, este modelo debería estar en tu lista de prioridades.