La mochila que necesitas para tu próxima escapada en avión (y que no te cobrarán las compañías) tiene un precio irresistible

Este producto se hizo viral y, ahora, se ha convertido en un indispensable para los viajeros.

Aunque la cuesta de enero lo pone difícil, este mes y el siguiente son dos de los mejores del año para viajar, puesto que los precios suelen ser más económicos (salvo que viajes a destinos de temporada alta como Venecia, que ahora celebra su Carnaval). Y, si no, cualquier momento es bueno para planificar el próximo viaje.

Por ello, siempre hay que tener a mano los indispensables viajeros. Y uno de ellos es la mochila que se hizo viral que sigue siendo la mejor opción para viajes low cost. Estas mochilas son perfectas para viajar en avión sin que las compañías aéreas te cobren por el equipaje. Si todavía no tienes la tuya, en Aliexpress hemos encontrado una que está a un precio irresistible.

Este modelo está disponible en varios colores. Aliexpress

Eso sí, si es tu único equipaje, toca tirar de trucos para ganar espacio en la maleta y de organización de outfits para que quepa todo. Y eso que tienen gran capacidad. De hecho, yo era un poco escéptica al respecto. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer un viaje súper low cost con amigas a Marrakech donde los vuelos nos salieron tirados de precio. ¿La condición? Viajar solo con este tipo de equipaje.

Superé la prueba con éxito: vale que, aunque viajamos en noviembre, teníamos la ventaja de que en el destino marroquí la temperatura era veraniega, por lo que la ropa era ligera y ocupaba poco. Pero pude llevarme varios conjuntos (¡y zapatos!), neceser completo, bañador y traerme la mochila llena de regalos y recuerdos.

Desde entonces, no falta en mi casa este tipo de mochilas porque, aunque en algún destino (sobre todo si es invierno), hemos necesitado llevar una maleta extra, evitamos el tener que pagar por más equipaje del necesario.

La mochila perfecta para cabina

Así, el modelo destacado de Aliexpress, que está disponible en varios colores, me parece perfecto para tener en casa para las escapadas. Con unas medidas de 40x20x25 centímetro, es perfecta como equipaje de cabina sin pago extra para la mayoría de aerolíneas. Esto se traduce en 20 litros de capacidad que, bien aprovechados, dan para mucho.

Incluso es compatible para transportar un portátil de 14 pulgadas y tiene puerto de carga USB. También me parece adecuada porque su fabricación en poliéster la hace resistente y, además, es impermeable. Además, si llevas maleta, lleva asa para que puedas adaptarla a ella y no tener que cargarla.

En cuanto a la distribución, cuenta con varios apartados para usarlo en función de las necesidades de cada viaje.