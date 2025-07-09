Adiós a Drive: Microsoft rebaja Office con 1TB de almacenamiento en la nube

Microsoft 365 Personal es la solución definitiva para los que buscan un paquete de ofimática completo que además tiene un pozo sin fondo de almacenamiento en la nube.

La forma en que creamos documentos, gestionamos fotos o trabajamos en equipo ha cambiado mucho en la última década. Ya no basta con un procesador de textos: hace falta almacenamiento seguro, apps con las que se pueda colaborar y herramientas de IA que agilicen tareas diarias. Microsoft 365 Personal reúne esa combinación en una única suscripción anual pensada para usuarios que se mueven entre varios dispositivos.

Ahora mismo puede comprarse con un precio promocional inferior al habitual en Amazon, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan actualizar su flujo de trabajo sin hacer un agujero muy grande en su cuenta bancaria. El paquete llega en formato digital: tras la compra recibes un correo con el código de activación, sin esperas ni cajas, y la oferta incluye todo un año de suscripción renovable.

El plan está diseñado para una sola persona, pero permite iniciar sesión en hasta cinco dispositivos a la vez. Es decir, puedes alternar entre el portátil, el móvil y la tableta sin cerrar sesión ni perder la sincronización de tus documentos o archivos. Todo funciona de forma nativa tanto en Windows y macOS como en iOS y Android, algo útil si saltas constantemente de un ecosistema a otro.

Uno de los grandes atractivos es que incluye 1TB completo de espacio en OneDrive. Con esa cantidad de espacio a tu disposición, las copias de seguridad de fotos o documentos dejan de ser un problema. Además, la seguridad avanzada de la plataforma añade cifrado y detección de amenazas, lo que ofrece bastante tranquilidad cuando subes archivos importantes.

Word, Excel, PowerPoint y mucho más

La suscripción incluye las versiones de escritorio de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote con acceso a Microsoft Copilot. Esta IA se integra en las apps para generar borradores, resumir informes o crear presentaciones casi al instante. Para quienes escriben con frecuencia, la ayuda de Copilot acelera tareas que antes consumían horas.

Diseñador, la herramienta de edición visual basada en IA, también forma parte del paquete. Basta introducir una idea o un boceto para que el sistema proponga alternativas en cuestión de segundos, listas para redes sociales o presentaciones. Un recurso práctico si no eres experto en diseño pero necesitas resultados que entren por los ojos.

En el día a día, disponer de la misma interfaz y los mismos archivos en todos los dispositivos ahorra preocupaciones. Es posible empezar un documento en el tren con el móvil y terminarlo en casa desde el ordenador, todo sin cables ni exportaciones manuales. Esa continuidad marca la diferencia en entornos de estudio o teletrabajo.

Aunque el plan sea individual, las funciones colaborativas siguen presentes. Puedes compartir enlaces editables, trabajar en tiempo real sobre la misma hoja de cálculo y chatear desde la aplicación sin recurrir a programas externos. De ese modo, coordinar proyectos con compañeros o familiares resulta más sencillo.

Para quienes buscan un servicio fiable que combine almacenamiento, ofimática completa y asistencia con IA, Microsoft 365 Personal se sitúa como una solución redonda. Con la oferta que tiene Amazon ahora mismo se paga menos por un año de acceso al pack completo, además de contar con actualizaciones garantizadas y soporte directo de la propia Microsoft.