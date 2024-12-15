Los clásicos nunca fallan: perfumes que puedes comprar en oferta para regalar en Navidad

Aunque se busquen regalos originales o personalizados para estas fechas, hay obsequios que siempre se agradecen y los perfumes para él y para ella siempre son una buena opción.

A estas alturas de diciembre, el tener bajo control los regalos de Navidad es casi una obligación. Tanto si participamos en un amigo invisible, para el que hemos seleccionado buenas ideas para todos los presupuestos, como si decidimos regalar a varios destinatarios, dar con el obsequio perfecto es todo un reto.

Nos encanta sorprender y ser originales con la elección, pero, a veces, resulta muy complicado dar con un producto que cumpla con estas premisas. Y, en este momento, siempre recurrimos a los clásicos. Lejos de parecer aburridos, poco novedosos o sin ganas de devanarnos los sesos, hay obsequios típicos que siguen siendo un acierto.

Un pijama (más si apostamos por algunos de los preciosos conjuntos de La Vecina Rubia), un reloj o una experiencia gastronómica son un acierto seguro, pero, sin duda, nuestros favoritos son las colonias. Y es que la época navideña comienza, de verdad, cuando empezamos a ver los primeros anuncios de estos productos. Bajo estas líneas seleccionamos perfumes que puedes comprar en oferta para regalar en Navidad

Paradoxe, de Prada para mujer

Este perfume ofrece un aroma floral. Primor

Para los amantes de las fragancias florales, Paradoxe es un perfume estrella. Con un aroma fresco y sensual, ofrece notas de bergamota, mandarina y pera, aunque su máxima esencia incluye vainilla, ámbar y almizcle blanco. Perfecta para ofrecer un aroma intenso pero sutil. Además, se trata de la primera fragancia recargable de la firma, por lo que también estás regalando sostenibilidad. Ahora está a mitad de precio en Primor.

Invictus, de Paco Rabanne para hombre

Invictus, de Paco Rabanne. El Corte Inglés

Un perfume icónico que siempre triunfa y que es la combinación perfecta de pomelo cítrico, madera de gaiac y acorde marino. Una tríada ganadora como el propio nombre del eau de toilette. Un aroma masculino, embriagador, afrodisiaco y salvaje que se consigue con notas de pomelo, mandarina, hojas de laurel y jazmín y pachuli. Está con un descuento del 34% en todos sus tamaños en El Corte Inglés.

El clásico de Tous, para mujer

Perfume Tous. Druni

El eau de parfum de Tous es un clásico y un perfume barato, perfecto para regalar. Su aroma duradero y sofisticado lo convierten en un acierto para el día a día. Además, ofrece una fragancia sencilla, fresca y ligera, pero con un toque característico que no deja indiferente. Así, para quien no quiere arriesgar, se trata de la esencia perfecta con bergamota, violeta, gardena y cedro de Marruecos, entre otras. Está rebajado un 64% en Druni.

Solo, de Loewe, para hombre

Solo Loewe. El Corte Inglés

No hay nada como apostar por fragancias que nos recuerdan a momentos únicos y las puestas de sol son unos de ellos. En ello se inspira Solo, de Loewe, un perfume armónico y equilibrado. Se trata de una fragancia genuina con un toque de especias y guayaba que contrasta sutilmente con la mandarina. El frasco de 50 mililitros está al 25% en El Corte Inglés.

Chloé Signature, de Chloé para mujer

Chloé Signature El Corte Inglés

La elegancia y sensualidad se unen en este perfume a través de una mezcla única. Esta fragancia luminosa reúne los mejores aromas de un jardín primaveral, desde las peonías y el jazmín hasta la madera de cedro y el musgo de roble. Así, mezcla los tonos terrosos con las salidas afrutadas en una combinación equilibrada y adictiva. El frasco de 30 mililitros está al 45% de descuento en El Corte Inglés.

Boss Bottled, de Hugo Boss para hombre

Boss Bottled, de Hugo Boss. Primor

Otro clásico de la época navideña es este perfume versátil lleno de contrastes. Su aroma fresco se une con el hombre de hoy, lleno de valores y acciones que lo definen, en definitiva, el perfume para el hombre contemporáneo. Cuenta con una esencia amaderada y afrutada con notas de clavel, canela, sándalo y ciruela, entre otros toques. Está al 47% en Primor.

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