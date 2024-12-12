Siete jerséis navideños desde 10 euros que necesitas para el 'ugly sweater day' de estas fiestas

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Llevar estas prendas en Navidad es ya una tradición en la que incluso familias, parejas y amigos hacen 'matchy' con sus jerséis.

Montar el árbol y la decoración navideña en el puente de la Constitución o disfrutar del amigo invisible (para el que siempre nos faltan ideas) son algunas de las tradiciones más arraigadas de la Navidad en España. Sin embargo, cada año añadimos una nueva, inventada o exportada. Una de nuestras favoritas es la de llevar un jersey feo, esos que tantos hemos visto en las películas.

De hecho, esta tradición tiene hasta su propio día en Estados Unidos. Se trata del Ugly Sweater Day, que se celebra el tercer viernes de diciembre que, en este 2024, recae en el día 20, la antesala oficial de las fiestas. De hecho, lo de llevar un jersey feo se ha convertido incluso en tendencia y ya no es extraño encontrar a varios miembros de la familia con prendas conjuntadas o de lo más extravagantes.

Así que, si quieres sumarte a esta nueva implantada tradición, solo tienes que seleccionar tu joya de la corona, ese jersey feo (o bonito, según se mire) que acaparará todas las miradas esta Navidad. Para ayudarte, hemos seleccionado nuestros favoritos bajo estas líneas.

Jersey con cenefas navideñas

¿Se le puede decir 'ugly sweater' a este modelo? Lefties

Para los que quieren probar esto del ugly sweater sin apostar por una prenda demasiado fea, este modelo de Lefties es uno de nuestros favoritos. Con las clásicas cenefas navideñas y el color rojo de la época, su estampado incluye algunos motivos típicos de estas fechas. ¿Lo mejor? Su bajo precio y el que está disponible para combinar con toda la familia.

Jersey de Navidad barato de Lidl

Estos jerséis son de los más baratos. Lidl

Dado el uso que queremos darle a esta prenda, apostar por modelos baratos es casi una obligación. Tanto es así que Lidl se ha sumado a esta moda y ha lanzado sus propias propuestas. Nos quedamos con estos modelos para mujer de punto fino suave con escote redondo. Igual que el anterior, están estampados con motivos navideños.

Jersey con mensaje

Los jerséis con mensaje son otro clásico de la temporada. LaTostadora

Otro clásico de la Navidad, los jerséis con mensajes no tan indirectos. En este caso, nos decantamos por una propuesta de La Tostadora que manda una advertencia directa a ese familiar que no deja de hablarnos de política durante la cena de Nochebuena: "Menos turra, más turrón". Toda una declaración de intencios para recordar, además, que en una mesa navideña no deben faltar los dulces.

Jersey Merry Stitchmas

Un adorable personaje protagoniza este jersey. Lefties

Amantes de Disney, este es el jersey feo más bonito que vais a querer tener. El popular personaje de Stich protagoniza esta prenda en la que se convierte en Papá Noel para desear Merry Stitchmas a todos. La prenda tiene un cuello redondo y acabados en canalé.

Jersey para convertirse en Papá Noel

Este modelo recrea a uno de los personajes icónicos. Lidl

Los míticos personajes de la Navidad también son un recurrente en los jerséis de la época. Así que si quieres meterte en la piel de Santa Claus, Lidl te lo pone fácil con este modelo que lo recrea. Además, lleva luces led y música, por lo que es uno de los candidatos favoritos a ser el mejor ugly sweater del año.

Jersey invernal

Este modelo está a la venta en El Corte Inglés. El Corte Inglés

Por mucho que nos encante la Navidad, no nos gusta tanto la época del año a la que da pasado, el temido invierno. Por ello, este jersey, uno de los más bonitos de la selección, aprovecha los iconos invernales para su estampado: copos de nieve y pingüinos.

Jersey árbol de Navidad

Este es un verdadero 'ugly sweater'. Temu

Cerramos nuestra selección con un auténtico ugly sweater que te hará llevar el árbol de Navidad encima. Y es que este modelo te hace mimetizarte con la decoración. No le falta detalle: las bolas, las estrellas y hasta el típico espumillón.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.