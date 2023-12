'Ugly Sweater': ¿En qué momento un jersey navideño feo se convierte en tendencia?

Tanto si somos amantes de la Navidad como si no, una de las tendencias que llega año tras año, y que cada vez cuenta con más adeptos, es la del 'ugly sweater'. Sí, hablamos de esos jerséis típicos de la época que se caracterizan por incluir estampados de figuras navideñas (como copos de nieve, árboles, hojas de acebo o bastones de caramelo, por ejemplo) y que, a muchos, les resultan incluso horteras.

Este jersey se asocia a fiesta y diversión y, aunque no se conoce bien en qué momento se convirtió en tendencia, estos diseños cuentan incluso con su día en el calendario. Cada año, el tercer viernes de diciembre se celebra el 'ugly sweater day'. Durante toda la jornada se debe llevar puesto este jersey en cualquier plan y a cualquier hora (sea cual sea). Este 2023, con motivo de esta fecha, hemos querido averiguar el origen del 'ugly sweater' y por qué esta tendencia ha triunfado tanto, hasta el punto de llegar a desfiles de firmas de lujo y conquistar a 'celebrities' y políticos.

¿Cuál es el origen del 'ugly sweater'?

"El origen del 'ugly sweater' no está del todo claro. Hay distintas teorías", explica Anitta Ruiz, experta en moda y colaboradora de Mujer.es. "Pero lo que es definitivo, es que es una moda 'yankee' y, como todas estas ellas, se acaban extendiendo al mundo entero", cuenta.

Por su parte, Neus Soler, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en tendencias, enmarca la fiesta del 'ugly sweater' en Canadá. "Allí se organizó un evento con fines solidarios en el que se pedía vestir esta prenda a los asistentes, evento que posteriormente se repitió anualmente", explica. "Pero después supe que mucho antes de la celebración de este evento, Bill Cosby vestía 'ugly sweaters' en la serie que protagonizaba, The Cosby Show, y quizás entonces debiera atribuírsele a él su origen", añade. Sin embargo, el mercado tuvo mucho que ver en la propagación de esta tendencia

En cualquier caso, el origen de la venta propiamente comercial del 'ugly sweater' navideño radicaría en dos iniciativas producidas a la par, según explica Soler: por un lado, la de dos amigos de universidad que decidieron crear la empresa Tipsy Elves, y pudieron hacerlo con la financiación obtenida en un programa de televisión; y por otro lado, la de tres hermanos que compraron el dominio 'uglychristmassweater.com', para vender este producto. "En ambos casos acertaron porque aprovecharon la oportunidad que les abrió la moda del 'ugly sweater'".

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, este jueves con el jersey navideño de Metro de Madrid.

¿Cómo debe ser un jersey de Navidad para ser considerado 'ugly'?

En los escaparates de las principales tiendas y en los catálogos online encontramos diseños de todo tipo y para todos los gustos de jerséis navideños pero, ¿qué deben tener para ser considerados realmente 'ugly'? Neus Soler defiende que, en lugar de ser descrito como "feo", quizás el adjetivo "hortera" sería más afinado. Básicamente "son jerséis de colores llamativos y estampados grandes, con motivos de Navidad. Y actualmente, muchos incorporan "tecnología", como iluminación y piezas interactivas, para que resulten más horteras todavía", detalla.

Asimismo, Anitta Ruiz destaca que debe ser una pieza "muy navideña", para ello debemos buscar que incluya colores como rojo, blanco y verde, así como elementos típicos navideños. Más allá de los horteras, la analista asegura que también los podemos encontrar de lana y con otros colores, como rosa o azul, y estampados, como pingüinos o corazones. La elección dependerá del atrevimiento de cada uno.

Chicas con jerséis navideños Getty Images/iStockphoto

¿Por qué una prenda considerada 'fea' es tendencia?

La moda es expresión y, por tanto, también nos permite jugar de vez en cuando. En este sentido, los 'ugly sweaters' han conquistado incluso a las firmas de moda de lujo más conocidas del planeta. Fue en el año 2010 cuando estos diseños llegaron a la pasarela de Givenchy, pero cinco años más tarde, en 2015, los veríamos en la 'pre-fall' de Dior. Otras casas que se han atrevido a incluirlas en sus colecciones han sido Chanel, Dolce & Gabbana o Louis Vuitton. No obstante, es importante puntualizar que estas firmas no apuestan por la estética "hortera" porque se alejarían de la imagen que desean proyectar. Por tanto, estaríamos hablado de jerséis navideños bonitos, que son los que defiende Anitta Ruiz: "El hecho de que las cosas feas se pongan de moda, depende de cada uno. Al final la ropa debe ayudarnos a sentirnos más bellos, peor sí que creo que los 'ugly sweaters' impregnan felicidad y que generan un estado de belleza que va más allá de la ropa, y no deja de ser algo que te pones en entornos festivos y se considera algo puntual y diferente".

Los 'ugly sweaters' generan un estado de belleza que va más allá de la ropa

Para que esta prenda se convirtiera en tendencia, Estados Unidos jugó un papel fundamental: "es una sociedad de consumo extremo, donde cualquier jornada o festividad se asocia al acto de comprar y consumir. Y en este caso, aunque el producto sea feo, genera una experiencia muy positiva, por la diversión y las risas que conlleva vestirlo y participar de esta jornada", explica Neus Soler. "La iniciativa ha llegado a España igual que las demás fiestas y jornadas, como Papá Noel, Halloween o el Black Friday... Son costumbres y tradiciones que llegan a través del cine y las series americanas, y también en gran medida por el marketing, que nadie trabaja mejor que Estados Unidos, cuna de esta disciplina y su mayor exponente", explica la profesora de la UOC. En la actualidad, podemos encontrar estos diseños en tiendas como Lefties, H&M, Kiabi o Lidl, con precios asequibles.

Adquirir una de estas prendas también se considera una inversión por los expertos, ya que se trata de una tendencia totalmente "atemporal", como ocurre con Halloween u otras fechas que están muy asentadas. "Creo que en España la tradición arraigará, como lo han hecho otras tradiciones norteamericanas, aunque se adaptará según convenga. En el caso del 'ugly sweater' creo que no se vestirá el tercer viernes de diciembre, como está establecido allí, sino durante las fiestas de Navidad, el día que convenga", explica Soler, a lo que añade que además, al tratarse de motivos y colores de una época que regresa cada año, nunca pasarán de moda.

¿Son aptos para todas las ocasiones?

Ahora que la etapa navideña está más que inaugurada, estos jerséis son un recurso muy popular para crear looks divertidos en comidas familiares o cenas de empresa pero, ¿se pueden llevar en cualquier ocasión? "La jornada del 'ugly sweater' está pensada para que se realice un día concreto del año, pero si la cena navideña de la empresa que comentas se celebra un día diferente y los asistentes acuerdan vestir el jersey, por supuesto que puede llevarse. Al fin y al cabo, su propósito es divertirse y echarse unas risas, y la cena de la empresa se organiza con motivo y en base a una temática que concuerda perfectamente con que se vista esta prenda", detalla Soler.

¿Cómo combinar el 'ugly sweater'?

Al tratarse de una pieza que, de por sí, ya es suficientemente llamativa, lo que recomiendan las expertas en tendencias es llevarla con otras prendas más 'minimal', como vaqueros, vestidos lisos, faldas... Aunque, si buscamos un look totalmente navideño, Anitta Ruiz apuesta por llevar este jersey con lentejuelas.

