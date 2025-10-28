Los mejores juegos de mesa para disfrutar en Halloween... ¡y todo el año!

Los juegos de mesa son un plan perfecto para las tardes de otoño.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Más allá del "truco o trato", la noche más terrorífica del año (y cualquier otra) es perfecta para jugar a juegos de terror.

Sin ser yo muy fan de Halloween, todo lo que tenga que ver con celebrar me gusta. Un sentimiento muy made in Spain ese de sumarse a toda fiesta que se precie. Sin embargo, la noche más terrorífica del año no es de mis favoritas, quizás por mi espíritu miedoso. Me gustaría más una festividad tipo Día de Muertos en México.

Sin embargo, me parece la excusa perfecta para organizar una cena con amigos y aprovechar a jugar a juegos de mesa temáticos en los que el miedo es el protagonista, eso sí, en el tablero. De hecho, hay muchas más propuestas de las que pensaba sobre películas y personajes espeluznantes. Aquí dejo los que más me han llamado la atención.

El clásico de Tim Burton

El juego de mesa de Pesadilla antes de Navidad. Amazon

Los míticos personajes de Pesadilla antes de Navidad protagonizan este juego de mesa en el que tienen que reunir tantas fichas de fiestas como sea posible, mientras te metes en la piel de Jack, Sally o Oogie, entre otros. Cada uno de ellos puede hacer acciones específicas y solo puede ir a por unas cartas de fiesta concretas.

Edad: recomendado para mayores de 10 años

​Duración: 30-45 minutos por partida

​Jugadores: de 2 a 6 jugadores

Exploding Kittens versión Zombie

La versión zombie de los fantásticos kittens. Amazon

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El éxito de Exploding Kittens ha hecho posible que sean varias las versiones del juego disponibles en el mercado. Este Halloween, nuestra favorita es Zombie Kittens, un juego de cartas de partidas rápidas que mantiene la esencia de la versión primigenia. El objetivo es evitar a los gatos explosivos a la vez que saboteas a tus oponentes. Pero, adivina: en esta versión es posible revivir...

Edad: recomendado para mayores de 7 años

​Duración: 15 minutos por partida

​Jugadores: de 2 a 5 jugadores

Para amantes del humor negro

¿Serán reales o ficticias estas muertes estúpidas? Amazon

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Parece que son muchos los que aprovechan Halloween para dar rienda suelta al humor negro. El juego Muertes estúpidas es para ellos. Esta propuesta combina humor e intuición para tratar de adivinar si las muertes propuestas son reales o ficticias. Esquiva al verdugo y trata de que alcance a tus contrincantes.

Edad: recomendado para mayores de 12 años

​Jugadores: de 2 a 4 jugadores

El juego de Miércoles

El juego de mesa de Miércoles. Amazon

La palabra cooperativo parece no estar en la personalidad de Miércoles Addams y, sin embargo, es la fórmula de su juego de mesa: El Ataque del Hyde. El objetivo es intentar acabar con una monstruosa amenaza cercana a la Academia Nunca Más mientras os metéis en la piel de los personajes.

Edad: recomendado para mayores de 10 años

​Duración: 20 minutos por partida

​Jugadores: de 2 a 4 jugadores

Un juego clásico

La Herencia de Tía Ágata. Amazon

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Atención, nostálgicos, este es el juego que estabais buscando. La Herencia de Tía Ágata marcó a varias generaciones y todavía sigue vigente. Elimina a tus adversarios para conseguir la fortuna mediante ingenios, trampas y muchas risas.