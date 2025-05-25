Recuerda a la mecedora Poang de Ikea, pero cuesta 100 euros menos con un cupón

Una de las mecedoras más vendidas del mundo tiene un clon en AliExpress, y es mucho más barato.

Hay muebles que llevan décadas a la venta y siguen siendo un éxito, sobre todo de tiendas que mantienen una coherencia estructural en su catálogo, principalmente Ikea, que tiene estanterías –por poner un ejemplo– que fácilmente llevan 30 o 40 años en sus escaparates.

Algo similar ocurre con una de sus mecedoras, la Poang, que con pequeñas modificaciones es un clásico atemporal que ahora tiene muchos imitadores, y además mucho más baratos hay que decir. Si la Poang cuesta unos 180 euros, Songmics vende un clon que sale bastante más barato.

Mecedora SONGMICS con reposapiés Esta butaca mecedora es perfecta para descansar en casa y leer, ver televisión o jugar.

Son unos 78 euros, pero si aplicas el código descuento ESSS06 se queda en solo 72 euros, y eso que hablamos de un modelo que viene ya con resposapiés integrado, mientras que las versiones base de la Poang no lo tienen y se vende por separado.

El envío es desde España, así que en pocos días vas a tener tu compra en casa, y sin tener que pagar ningún tipo de gastos.

Un diseño icónico y sobre todo cómodo

La estructura de esta butaca mecedora está fabricada en madera de abedul, un material bastante resistente, pero también ligero, de ahí que sea el elegido para este tipo de piezas. El acabado de la madera hace que esta mecedora encaje tanto en salones modernos como en dormitorios más clásicos o incluso en espacios de lectura y descanso, de ahí la popularidad de los modelos más vendidos de otras marcas.

Sirve para descansar simplemente, para leer o para ver televisión, como prefieras, y si has usado una similar sabrás que la sensación de descanso lumbar y cervical es bastante placentera.

En cuanto a dimensiones, la silla ofrece un tamaño generoso, con amplitud y confort al sentarse. El asiento es lo suficientemente ancho, con unos 55 cm, y profundo, con 50 cm, para acomodar a personas de distintas complexiones sin sensación de estrechez. El respaldo es alto y proporciona un buen apoyo para la espalda, permitiendo recostarse con comodidad durante largos periodos de tiempo.

Una de las características diferenciales de este modelo con respecto al mencionado Poang es el reposapiés ajustable, que puede colocarse en varias posiciones según la preferencia del usuario, hasta en cinco distintas.

Esta función convierte a la mecedora en una opción versátil, adaptándose tanto a quienes buscan una postura más erguida como a los que prefieren estirarse completamente. El mecanismo de ajuste es sencillo y robusto, pensado para el uso diario.

La estructura interior incorpora elementos metálicos para darle más solidez y permiten que la silla soporte hasta 150 kg de peso, una capacidad más que suficiente para la mayoría de sus potenciales usuarios. El acolchado de espuma de la funda garantiza una experiencia confortable, evitando puntos de presión y adaptándose suavemente al cuerpo. Es desmontable y lavable, lo que facilita el mantenimiento y permite conservar la mecedora en perfecto estado durante mucho tiempo.

El diseño de los apoyabrazos, también en madera de abedul, sigue la línea ergonómica del conjunto, ofreciendo un soporte natural para los brazos y contribuyendo a la sensación general de descanso. La mecedora está disponible en varios colores, como azul medianoche y beige, lo que amplía las posibilidades de integración en diferentes estilos decorativos.

El montaje de la silla es sencillo, con instrucciones claras y piezas bien identificadas, por lo que incluso quienes no tienen experiencia previa en el ensamblaje de muebles pueden tenerla lista en poco tiempo.