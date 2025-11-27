La máquina de coser Alfa 720+ es ideal para expertos y principiantes, y ahora en oferta

Hay habilidades que nunca pasan de moda, y la costura es una de ellas. Ya sea para arreglar ese bajo del pantalón que siempre arrastras, para darle una segunda vida a una camisa vieja o incluso para lanzarte a crear tus propias prendas desde cero, tener una máquina de coser en casa es una de esas inversiones que se amortizan solas con el tiempo.

Y si hablamos de empezar con buen pie, hay una marca que en España es sinónimo de fiabilidad: Alfa. Sus máquinas llevan décadas en nuestros hogares, pasando de generación en generación, y ahora tienes la oportunidad perfecta para hacerte con una de sus joyas más versátiles a precio de derribo.

Amazon ha decidido adelantarse al Black Friday y ha rebajado la Alfa 720+ hasta dejarla en solo 119 euros, una cifra espectacular para una máquina que ofrece muchísimo más de lo que cuesta.

ALFA 720+ Esta máquina de coser ofrece una opción asequible para todo tipo de usuarios, de una marca de total confianza y a precio insuperable. 119 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Una máquina sencilla pero con todo lo que se necesita

La Alfa 720+ es el modelo ideal para quien quiere iniciarse en la costura sin sentirse limitado a los dos días, pero también para quien ya sabe coser y necesita una máquina robusta y fácil de usar para el día a día.

Lo primero que llama la atención es su diseño: compacto, limpio y muy intuitivo. No te vas a encontrar con pantallas digitales complicadas ni menús infinitos; aquí todo funciona con ruedas selectoras claras y directas.

Pero no te dejes engañar por su sencillez, porque por dentro es una auténtica todoterreno. Cuenta con 9 tipos de puntadas diferentes, que cubren desde lo básico –puntada recta en varias longitudes, zigzag– hasta puntadas decorativas y, lo más importante, un ojalador automático en cuatro pasos. Esto último es clave: hacer ojales a mano es una pesadilla, y con esta máquina salen perfectos sin esfuerzo.

Uno de los puntos fuertes de Alfa es que entienden que no todos somos sastres profesionales. Por eso, la 720+ incluye una serie de comodidades pensadas para facilitarte la vida. Tiene un enhebrador automático que te ahorra el suplicio de intentar meter el hilo por el ojo de la aguja dejándote la vista en el intento.

Además, cuenta con luz LED blanca integrada, que ilumina el área de trabajo de forma directa y sin generar calor, algo fundamental para ver bien lo que estás cosiendo y no cansar la vista si decides ponerte a coser por la noche.

El brazo libre es otra característica esencial: puedes quitar una parte de la base de la máquina para dejar el brazo al aire, lo que te permite coser piezas tubulares como los bajos de los pantalones o los puños de las camisas con total comodidad.

Pero si hay algo que define a esta máquina es su capacidad de arrastre. Muchas máquinas baratas se atascan en cuanto intentas coser un vaquero o una tela un poco gruesa. La Alfa 720+, sin embargo, tiene un motor potente y un sistema de arrastre de 6 filas de dientes que agarra la tela con firmeza y la desplaza de forma uniforme.

Esto significa que puedes enfrentarte a tejidos vaqueros, lonetas o incluso varias capas de tela sin miedo a que la aguja se rompa o la máquina se quede clavada. Es esa sensación de robustez la que te da confianza para atreverte con proyectos más ambiciosos.

Además, comprar una Alfa en España tiene un valor añadido enorme: el soporte. Tienen una red de servicios técnicos brutal y encontrar repuestos, accesorios o simplemente alguien que te ayude si tienes un problema es sencillísimo.

La caja de la 720+ ya viene bien surtida con accesorios básicos como varios prénsatelas –universal, para cremalleras, para ojales y para botones–, un abreojales, agujas de repuesto y canillas, así que puedes sacarla de la caja y ponerte a coser al momento.

Por 119 euros, es prácticamente imposible encontrar una máquina nueva que te ofrezca esta combinación de calidad de construcción, facilidad de uso y garantía de marca. Es el regalo perfecto para estas navidades o el capricho definitivo para dejar de depender de la costurera del barrio para cada pequeño arreglo.