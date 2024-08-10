Cómo mantener tus productos de limpieza en orden con este truco barato y fácil de instalar

Desde los trapos hasta las escobas, evitar el desorden es fundamental para ser más eficientes con las tareas.

No hace falta ser un maniático del orden para saber que hay zonas que merece la pena tener bajo control. Más en espacios reducidos como la mayoría de cocinas. Así, a no ser que optes por el único producto de limpieza capaz de limpiar toda la casa, te vas a encontrar con multitud de botes, la escoba, el recogedor y la fregona (aunque emplees dispositivos automáticos).

Lo ideal sería tener un armario entero para estos productos, pero no siempre es posible, así que los vamos dejando donde podemos. Por suerte, en Amazon hemos encontrado una solución muy eficaz para ampliar el espacio de armarios o aprovechar paneles que es barata y fácil de instalar.

El organizador de escobas de Homeasy. Amazon

Se trata de un soporte de pared para escobas que se adhieren a la puerta o a los paneles gracias a sus adhesivos. Una vez colocados, podemos encajar los palos de las escobas, fregonas y mopas. De esta forma, habremos multiplicado el espacio disponible y lo mantendremos en orden.

Para ello se sirven de una pegatina capaz de aguantar, tal y como explican en la web de Amazon, hasta diez kilos de peso. Además, este modelo que roza las cinco estrellas doradas cuenta con un detalle extra que nos ha encantado: un gancho extra para colocar los trapos y paños que tenemos en funcionamiento para que, tras usarlos, se sequen y podamos volver a contar con ellos en la próxima limpieza (¡y antes de lavarlos como es debido!).

No es manía, es seguridad

Mantener el orden en los productos de limpieza es fundamental para garantizar la eficiencia y la seguridad en el hogar o en cualquier espacio de trabajo. Las escobas y fregonas, al ser herramientas de uso frecuente, deben almacenarse correctamente para evitar accidentes, como tropiezos o caídas. Si se dejan en el suelo o en lugares inapropiados pueden convertirse en un riesgo, además de deteriorarse más rápidamente si no se secan y guardan adecuadamente.

Si estos utensilios se guardan en lugares adecuados y secos, se previene la proliferación de bacterias y hongos, lo que ayuda a mantener una higiene óptima. Un espacio ordenado también facilita el acceso rápido a los productos, agilizando las tareas de limpieza diaria.

Organizarlos de manera correcta—por ejemplo, en ganchos o armarios ventilados—no solo prolonga su vida útil, sino que también contribuye a un ambiente más limpio y seguro para todos.