Los 'stickers' más divertidos para marcar el material escolar en la vuelta al cole

Con la vuelta de los niños al colegio, llegan las listas interminables de materiales escolares que deben tener para este curso 2024-2025. Por eso, es importante comparar precios para encontrar los productos más económicos.

Con la vuelta al colegio, en España, comienzan los gastos en material escolar después de unas largas vacaciones disfrutando del verano. Libros, cuadernos, gomas de borrar y bolígrafos, entre otros, son algunos de los imprescindibles que todos los niños tienen que llevar a sus aulas. Por eso, es importante comparar precios y encontrar los materiales escolares más económicos para que esta vuelta a las clases sea lo más agradable posible.

Y si hay algo que nos gusta aún menos de esta época del año es tener que forrar todos los libros... ¡y etiquetar todas las pertenencias de los niños! Esta ardua tarea, lejos de ser una pérdida de tiempo, nos garantiza que, en la medida de lo posible, el material que hemos adquirido para nuestro pequeño está bajo control. Y es que, en unas aulas en las que podemos encontrar miles de rotuladores, batas de diferentes tallas y cuadernos similares, es importante que cada niño sepa cuáles son sus materiales. Así que no nos queda más remedio que ponerle nombre y apellidos a cada herramienta, incluidas cada pintura.

Que no cunda el pánico: las etiquetas personalizadas son la solución para llevar a cabo esta tarea de forma rápida y efectiva. Existen packs con diferentes tamaños de adhesivos para cubrir todas las necesidades de etiquetado de nuestros pequeños, desde aquellas aptas para ropa hasta otras más estrechas para los lápices. El set más vendido de Amazon, por ejemplo, hemos encontrado una propuesta con 100 unidades termoadhesivas y 55 normales para que tengamos bajo control todas las pertenencias.

Este set incluye 155 pegatinas. Amazon

Hasta 155 pegatinas (100 para textiles y 55, adhesivas) podemos disfrutar con este pack infantil de Amazon, animadas con dibujos selváticos que harán las delicias de los más pequeños de la casa. Están fabricadas de vinilo de alta calidad y resistente al agua y al calor (¡detalle fundamental cuando se trata de etiquetar las cosas de los niños!), siendo ideales también para marcar fiambreras, botellas, cubiertos y táperes de toda clase. ¿Lo mejor? Es que son personalizables para que configures tu set como más te guste y, por supuesto, ¡con el nombre de tu pequeño!

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