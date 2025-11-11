Los árboles de Navidad son cada vez más caros, pero no aquí: hasta de 240 cm de alto a precio de 'outlet'

La Navidad se acerca y, si no tienes aún árbol, es hora de comprarlo.

El precio de los árboles de Navidad se ha disparado, como todo. Si te toca comprar uno, por suerte hay algunos en oferta.

Como seguramente has notado en los últimos años, la Navidad cada vez empieza antes, o al menos los supermercados decretan la temporada de mantecados y turrones casi a finales de septiembre. Para la gente normal, quizás se espera un poco más para poner decoración y el árbol, pero no mucho más allá de noviembre.

Lo bueno es que justo antes de Navidad son el 11 del 11 y el Black Friday, y no solo son útiles para comprar regalos, sino también los retoques que quieras darle a la decoración de tu casa: luces, figuras y, cómo no, un árbol de Navidad si no lo tienes.

Los árboles son caros, mucho más de lo que piensas. Como todo lo demás, la inflación afecta y al fin y al cabo compramos un árbol cada muchos años. Eso hace que, cuando vas a por uno nuevo, el precio que han alcanzado te sorprenda.

Árbol de Navidad con hojas de PVC Este árbol está a la venta en distintas alturas, desde 60 hasta 240 cm, y todas ellas a buen precio. Ver precios en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Por ejemplo –y no es la tienda más cara– Amazon vende uno de 180 cm de alto a precio de entre 36 y 99 euros, dependiendo de cuántas ramas tenga o la calidad del material, claro está.

Como seguramente intuyes ya, hay una opción más barata. De hecho, es mucho más barata: AliExpress tiene un modelo de árbol en distintos tamaños, y todos ellos son más baratos que en Amazon. No solo eso, sino que además al ser el 11 del 11 puedes aplicar cupones para comprarlo por menos dinero aún.

Lógicamente, hay que tener en cuenta que los árboles se venden en distintas calidades, con versiones más o menos frondosas, y esta no es la que mayor densidad de ramas tiene, pero por este precio no se puede hacer mucho más.

Para mucha gente, AliExpress es una tienda que envía desde China y cuyas cosas tardan mucho en llegar, pero no, no es así ahora mismo. Casi todo su catálogo está ya en almacenes españoles, y en este caso hablamos de un producto que se envía desde nuestro país, gratis y que tendrás en casa en unos pocos días.