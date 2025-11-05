Se acabó cargar garrafas: este filtro limpia el agua directamente del filtro

Este filtro se acopla al grifo y limpia el agua directamente de él.

Si por algún motivo prefiere no beber agua directamente del grifo, hay una solución para filtrarla mucho más cómoda que jarras y, por supuesto, que cargar garrafas.

En muchas zonas de España, beber agua directamente del grifo no es una opción. Ya sea por un sabor desagradable, por la excesiva cantidad de cal o por otros motivos.

Esto nos deja con dos alternativas: la primera, cargar con botellas y garrafas desde el supermercado, una tarea agotadora y que genera una cantidad ingente de residuos. La segunda, usar jarras filtradoras, que mejoran el sabor pero tienen una capacidad limitada y son un tanto engorrosas. Hay una tercera vía, una nueva y mucho más cómoda: usar un filtro que se instala directamente en el grifo. En concreto hay uno cuyas promesas son bastante convincentes: el Brita On Tap Pro V-MF.

Se acopla al grifo de la cocina y depura el agua hasta en un 99,99%, y además, ahora mismo está rebajado en varias tiendas. Amazon, por ejemplo, lo vende por 45 euros, aunque en el caso de los filtros es mucho más barato optar por AliExpress, que los vende a 11 euros la unidad en vez de a los 23 de Amazon.

Sistema de filtrado Brita On Tap Pro-V Este sistema de filtrado acoplable no necesita instalación y puede filtrar sin esperas hasta 600L por cartucho. 45€ en Amazon 45€ en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

El sistema es bastante sencillo y eficaz. Se instala en un par de minutos, sin necesidad de herramientas ni de llamar a un fontanero. Simplemente se enrosca en la boca del grifo –viene con varios adaptadores para asegurar la compatibilidad– y listo.

A partir de ese momento, tienes el control total sobre el agua que consumes. El dispositivo cuenta con una pequeña palanca que te permite elegir entre tres modos: un chorro de agua normal sin filtrar –para fregar los platos, por ejemplo–, un modo ducha sin filtrar que ahorra agua, y la posición estrella, la de agua filtrada.

Cuando activas el modo de filtrado, el agua pasa por un cartucho con un sistema de cinco etapas. Primero, una malla fina retiene las partículas más grandes. Luego, un intercambiador de iones reduce metales pesados como el plomo. Después, el carbón activo de cáscaras de coco elimina el cloro y otras sustancias que alteran el sabor y el olor, además de reducir restos de pesticidas, herbicidas y fármacos. Finalmente, una membrana de microfiltración de fibra hueca retiene el 99,99% de las bacterias.

El resultado es un agua limpia y segura, pero que conserva minerales beneficiosos como el calcio y el magnesio.

No tienes que esperar a que se filtre el agua de la jarra; tienes agua filtrada al instante, con solo girar la palanca. Y aquí viene el dato que te hará olvidarte de las botellas para siempre: con un único cartucho puedes filtrar hasta 600 litros de agua.

Esto es suficiente para varios meses, dependiendo del consumo de tu hogar, y te ahorrará incontables viajes cargando peso desde el supermercado, pero no solo eso, sino que una garrafa en un supermercado sale aproximadamente a 11 céntimos el litro, mientras que el coste del cartucho estaría en aproximadamente 1 céntimo por litro filtrado.