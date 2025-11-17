La tranquilidad por 15 euros: este localizador funciona como los AirTag y cuesta la mitad

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Los Ugreen Smart Tag son compatibles con Buscar de Apple y cuestan la mitad que un AirTag.

Los AirTag son, sin duda, uno de los productos de mayor éxito de Apple en los últimos años. Y lo son porque son increíblemente útiles y, para ser un producto de la manzana, relativamente "baratos". Te da la tranquilidad de saber dónde están tus llaves, tu cartera o tu mochila en todo momento.

Pero, ¿qué pasa si quieres una alternativa más barata? Por suerte, el mercado está lleno de opciones, y una de las más interesantes viene de la mano de Ugreen, una marca más que conocida por sus accesorios de electrónica de todo tipo.

Ugreen Smart Tag Este localizador compatible con dispositivos Apple es ideal para encontrar llaves, mochilas y todo tipo de objetos en cualquier parte del mundo. Por 15€ con el código AEES03 * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Se trata del Ugreen Smart Tag, un localizador que, con las ofertas del 11 del 11 de AliExpress y el código AEES03, se queda en unos ridículos 15 euros. Y lo mejor de todo es que, aunque no seas usuario de iPhone, puedes aprovecharte de la gigantesca red de Apple para encontrar tus cosas.

Lo puedes comprar tanto en packs con una unidad como con varias, lo que prefieras, dependiendo de la cantidad de aparatos que quieras rastrear en tu día a día.

Compatible con la red de Apple, pero por mucho menos dinero

El Ugreen Smart Tag es un pequeño dispositivo, disponible en formato llavero. Su funcionamiento es bastante sencillo. El dispositivo emite constantemente una señal Bluetooth de bajo consumo que puede ser detectada por cualquier iPhone, iPad o Mac que pase cerca.

Cuando esto ocurre, el dispositivo de Apple envía de forma anónima y segura la ubicación del Smart Tag a los servidores de Apple, y tú puedes verla en un mapa a través de la aplicación Buscar de Apple.

Es como si los cientos de millones de dispositivos de Apple que hay por el mundo trabajaran para ti, creando una red de búsqueda global.

Lo más interesante del Ugreen Smart Tag es que cuenta con la certificación oficial MFi –Made for iPhone– de Apple, lo que garantiza una integración perfecta y segura con la red "Buscar".

No necesitas instalar ninguna aplicación de terceros; simplemente lo añades a la aplicación Buscar de tu dispositivo Apple, le pones un nombre y listo.

A partir de ese momento, podrás ver su ubicación en el mapa, hacer que emita un sonido para encontrarlo si está cerca, o ponerlo en "Modo Perdido" para que te notifique cuando sea localizado y muestre un mensaje a la persona que lo encuentre.

El dispositivo está muy bien pensado. El modelo de llavero viene con una funda de silicona para protegerlo y poder colgarlo fácilmente de tus llaves o de la cremallera de tu mochila.

Utiliza una pila de botón CR2032, como la de los relojes, que le da una autonomía de hasta 12 meses, y cuando se agota, la puedes reemplazar tú mismo. Además, tiene un pequeño altavoz que emite un pitido bastante potente –hasta 80 decibelios– para que puedas localizarlo por el sonido.

Ugreen también ha pensado en la privacidad y la seguridad. El sistema está diseñado para que solo tú puedas ver la ubicación de tu Smart Tag. Y para evitar que alguien pueda usar uno de estos dispositivos para rastrearte sin tu consentimiento, tu iPhone te avisará si detecta que un Smart Tag desconocido te está siguiendo.