Llega el tiempo de alergias y estas toallitas oftálmicas aliviarán la picazón de tus ojos

En casa, las alergias no pasan desapercibidas. En mi caso, la sintomatología es liviana, puesto que se queda en picazón de ojos y algo de congestión en los días más intensos, pero también hay quien la sufre más. Y esta primavera, los alérgicos lo van a tener complicado por las borrascas y las altas temperaturas.

Por ello, hay que estar preparados para afrontar la estación perfecta para estas afecciones. Además de antihistamínicos para quienes lo necesiten, en casa se han vuelto indispensables las toallitas oftálmicas que alivian el picor de ojos, al tiempo que ofrecen higiene en párpados y pestañas. Por ello, son esenciales durante la temporada. En concreto, tenemos las de Care+ que en Amazon se vende en pack de 2, es decir, un total de 60 unidades.

Estas toallitas son tus aliadas en primavera. Amazon

Estas toallitas están enriquecidas con aloe vera, caléndula, manzanilla y lirio y esta combinación ofrece una hidratación intensa, regeneración y acción calmante para ojos irritados. Se pueden usar a diario, pero, en época de alergias, son esenciales.

En nuestro caso, también han sido aliadas para casos de conjuntivitis u orzuelo. Entre el pequeño y nosotros, no son pocas las veces que hemos recaído en una u otras, además de las alergias, y las toallitas de Care+ nos han ayudado a descongestionar la zona, limpiarla y a reducir la picazón.

Y es que son aptos para toda la familia, incluidos bebés desde 3 meses y niños, que también son propensos a padecer conjuntivitis y otras infecciones oculares.

Una acción calmante

Estas toallitas tienen cuatro ingredientes claves en su formulación. Por un lado, el aloe vera es hidratante y regenerador, para mantener la piel suave y protegida. Por otro, la caléndula tiene propiedades antisépticas para la higiene y el bienestar de esta zona. También incluye manzanilla, con acción calmante para reducir irritación y, por último, el lirio es un seborregulador que equilibra la piel.

Con ellos, se elimina impurezas, costras y maquillaje de párpados, pestañas y bordes palpebral, con una acción suave que no irrita estas zonas delicadas. Por todo ello, son aptas para uso en pieles sensibles, incluidas las de los más pequeños.

Eso sí, como recomendación, se debe usar una toallita para cada ojo, con el fin de evitar contagios a través de contaminaciones, además de hacerlo habiéndonos lavado las manos previamente. Son desechables y muy agradables al contacto con la piel. Se deben usar con movimiento suaves que no causen daños en la zona.