El lino me salva el verano: estos pantalones son protagonistas de mi armario y ahora a precio de locos

Los pantalones y camisas de lino son todo un descubrimiento en verano, y luego no puedes dejar de usarlos.

Para muchos el verano es la mejor época del año y para otros es un infierno que sí o sí hay que sufrir, pero en cualquiera de los dos casos, cuando hace calor, hace calor. No es agradable usar unos vaqueros a 35º y a pleno sol, y tampoco mucha gente gusta de usar pantalones cortos.

Hay una tercera vía que a mí personalmente me gusta y uso habitualmente en estos meses: los pantalones de lino, la mejor opción con bastante diferencia. Son transpirables, protegen del sol y no dan tanto calor, y además su precio es razonable. Sin ir más lejos, ahora mismo Springfield vende unos de bastante calidad en distintos colores por solo 25,99 euros.

Pagar escasos 26 euros por unos pantalones en pleno 2026 es toda una ganga, del tipo que sean, pero si además son unos pantalones que te van a dar un verdadero alivio del calor, tanto mejor.

Pantalón de lino Springfield Este tejido transpirable hace que los pantalones sean mucho más llevaderos en verano, y al ser largos, también reducen la exposición al sol. Por 25,99 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Lo bueno es que con que tengas dos o tres en el armario, ya es suficiente para combinar con prácticamene cualquier 'outfit', y si además tienes también camisas de lino, mucho mejor aún.

Están a la venta tanto en tiendas físicas como en la web, pero ojo porque si vas a tienda física te expones a que no haya tallas disponibles o a que algunos de los colores se haya agotado.

En verano lo importante no solo es ir a la moda o sentirte cómodo con tu look. Es una cuestión de sobrevivir al calor sin sentir que te has puesto una manta de plástico. El pantalón chino de lino comfort fit de Springfield soluciona buena parte de los problemas, como lo hacen otros similares de otras tiendas, claro está.

La clave de este pantalón está en su composición. Tiene un 73% de algodón y un 27% de lino. El lino es ligero, muy transpirable y absorbe muy bien la humedad, por lo que cuando empiezas a sudar, la tela no se pega a la piel como le pasa a los tejidos sintéticos. El algodón le da estructura y un poco más de resistencia, por lo que el pantalón no parece tan arrugado como el lino puro.

El corte es Comfort Slim Fit, es decir, que queda ajustado pero sin apretar de verdad. La cintura es elástica y lleva cordón, lo que es un detalle muy práctico porque te permite ajustar la medida exacta. Si tienes la barriga un poco más grande o si te hinchas un poco después de comer, no tienes que apretar el cinturón ni buscar un agujero más. Simplementes, ajustas el cordón.

A nivel de diseño, es muy sencillo. Tiene un bolsillo pequeño en la parte delantera, que es el clásico bolsillo pequeño que llevan los pantalones chinos, y dos bolsillos traseros con vivo. Es un modelo que no llama la atención, pero que queda bien con una camiseta, una camisa de lino o incluso con una camiseta de punto.

Lo que hace que unos pantalones de lino sean tan cómodos en verano es que la estructura de la fibra permite que el aire circule entre la tela y la piel. Esto significa que tu cuerpo se enfría de forma natural, porque el lino no retiene el calor. Además, cuando el lino se moja, se seca mucho más rápido que el algodón puro, por lo que si te da un chaparrón o sudas mucho, no te quedas con la ropa empapada pegada al cuerpo.