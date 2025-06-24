Lidl vuelve a la carga al incluir en su catálogo las heladeras más fáciles de usar desde 15 euros

Hacer helado en casa no tiene por qué ser complicado ni requerir grandes electrodomésticos. Lidl ha vuelto a incluir en su catálogo heladeras fáciles de usar y pensadas para el verano.

Con la llegada del calor, los postres fríos pasan a ocupar un lugar protagonista en la cocina. Y aunque el helado suele ser uno de los favoritos, no siempre es fácil encontrar uno que cumpla con todas las expectativas: sabor casero, buena textura y, por qué no, un toque personal. Quizá por eso se esté volviendo tan común hacer helado en casa, para quieren controlar los ingredientes y experimentar con sabores distintos.

Las heladeras eléctricas han ido ganando terreno como una alternativa cómoda y asequible frente a los helados industriales. Son fáciles de usar, no requieren técnicas complicadas y permiten preparar desde recetas tradicionales hasta versiones veganas o bajas en azúcar. Además, muchas son compactas y pensadas para un uso doméstico esporádico, lo que las convierte en un pequeño electrodoméstico útil durante los meses más calurosos.

Este verano, Lidl vuelve a apostar por esta categoría e incluye en su catálogo varias heladeras eléctricas que van desde los modelos más básicos hasta opciones más completas. La más económica se sitúa en 14,99 euros, lo que la convierte en una puerta de entrada bastante accesible para quienes quieren iniciarse en la preparación de helado casero.

Pequeña, simple y refrescante



La heladera eléctrica de 1 litro que Lidl ha incorporado a su línea de electrodomésticos es una de las más básicas, pero también de las más fáciles de manejar. No requiere conocimientos previos ni pasos complejos: basta con enfriar el recipiente, verter la mezcla y dejar que el motor haga el trabajo durante unos 40 minutos. El resultado es un helado con buena textura que se puede disfrutar en el momento o guardar en el congelador para más tarde.

Heladera eléctrica y barata de Lidl. Lidl

Un detalle práctico es que el motor se desmonta fácilmente, lo que facilita la limpieza y el almacenamiento. Además, incluye una tapa con abertura, pensada para poder añadir ingredientes mientras la mezcla ya está en movimiento: trozos de fruta, chips de chocolate, frutos secos o lo que se te ocurra.

El manual de instrucciones viene con seis recetas incluidas, una de ellas vegana, lo que puede ser un buen punto de partida para quienes se enfrentan por primera vez a este tipo de preparación. No es una máquina para producir grandes cantidades, pero sí una buena aliada para pequeños caprichos caseros de verano.

Para quienes quieren algo más



Además de la versión más sencilla, Lidl también ofrece otros modelos más completos, como la heladera Ariete de 1,5 litros o una versión autorefrigerante con motor de 90 W, pensadas para quienes buscan mayor capacidad o una preparación más consistente sin necesidad de congelar previamente el recipiente.

La Ariete, por ejemplo, incorpora una cesta con doble aislamiento y líquido refrigerante, lo que permite un mejor mantenimiento del frío durante el proceso. También incluye espátula, tapa transparente y piezas extraíbles, pensadas para facilitar tanto la preparación como la limpieza. Su capacidad ampliada resulta útil si se quiere preparar helado para varios comensales al mismo tiempo.

Por otro lado, la versión autorefrigerante es más sofisticada: no necesita precongelar el bol y se encarga de mantener la mezcla a la temperatura adecuada durante todo el proceso. Incluye varios accesorios (cucharas medidoras, espátula, vaso medidor) y un panel con tres programas diferentes según la textura deseada. Aunque requiere algo más de espacio en la cocina, su funcionamiento es igualmente sencillo, y puede ser una buena inversión para quienes piensan hacer helado con frecuencia.