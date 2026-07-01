Lidl asalta las playas: vende un kayak inflable que vas a ver por todas partes este verano

Si quieres disfrutar de alguna que otra travesía por un río o un lago y no tienes espacio para un kayak de verdad en el coche, échale un ojo a éste.

Salir a remar un día de sol es uno de esos planes que siempre apetecen cuando llega el buen tiempo. El kayak inflable de la marca CRIVIT se presenta como una opción interesante para quienes quieren disfrutar del agua sin las complicaciones de transportar una embarcación rígida. Es una alternativa pensada para el ocio, permitiendo disfrutar de lagos, canales o zonas costeras protegidas.

Este modelo está diseñado para que puedan ir una o dos personas, lo cual es perfecto para compartir la experiencia. Su estructura cuenta con un sistema de 5 cámaras de aire que aporta seguridad y estabilidad durante la navegación. Además, el diseño del suelo ayuda a mantener el equilibrio mientras avanzas con suavidad por la superficie del agua.

Si te animas a probarlo, te interesará saber que este kayak inflable CRIVIT se puede conseguir en Lidl por menos de 50 euros. Por ese importe, recibes un paquete bastante completo que incluye los remos y los accesorios necesarios para lanzarte a la aventura. Es una forma bastante accesible de iniciarse en el remo recreativo sin hacer una inversión desorbitada.

La durabilidad es otro aspecto que han tenido en cuenta al fabricarlo. El material es resistente tanto a las condiciones del agua dulce como de la salada, soportando además los rayos UV. Incluso puede enfrentarse al frío hasta -5 °C, así que aguanta bastante bien el trote. La robustez es clave cuando hablamos de algo que va a estar en contacto directo con elementos naturales.

Remo doble de aluminio y un peso contenido

Para mayor comodidad, los asientos y reposapiés son sencillos de montar y desmontar. Esto es útil si decides ir solo o acompañado, adaptando el interior del kayak a tus necesidades en cada momento. Además, dispone de zonas de almacenamiento en la proa y en la popa con cubiertas para proteger tus cosas de las salpicaduras.

El kit incluye un remo doble de aluminio de unos 220 cm que facilita el manejo de la embarcación. Las palas vienen reforzadas y cuentan con anillos antigoteo, algo que agradecerás para mantenerte un poco más seco mientras remas. El conjunto pesa unos 8,20 kg, por lo que resulta manejable para una persona adulta.

Uno de los puntos fuertes es que, una vez terminada la jornada, se puede desinflar y guardar en su propio petate. Esto soluciona el típico problema del espacio en casa, ya que ocupa muy poco cuando no está en uso. Es ideal si vives en un piso y no tienes un garaje amplio para guardar equipamiento deportivo voluminoso.

Eso sí, siempre es recomendable revisar la normativa local antes de estrenarlo. Aunque esté diseñado para uso recreativo, en algunas zonas costeras o ríos es conveniente preguntar si se requiere algún tipo de permiso específico. Estar informado te permitirá disfrutar de la jornada con total tranquilidad y evitando cualquier malentendido innecesario.

Este equipo es una propuesta equilibrada para quienes buscan pasar un buen rato cerca de la orilla. Cumple con los estándares de seguridad necesarios y ofrece lo justo para empezar a explorar los alrededores desde una perspectiva diferente. Es un compañero perfecto para desconectar del ritmo diario y cambiarlo por un poco de ejercicio acuático.