LEGO vuelve a hacer historia con la increíble rebaja en la maqueta de Notre Dame de París

El icono número uno de París es la Torre Eiffel, pero el segundo es la imponente catedral de Notre Dame, que ahora puedes tener en casa con LEGO.

El set de LEGO Architecture Notre Dame de París es mucho más que un set de construcción: es una experiencia que entronca con la historia y el arte, y una que puedes montar con tus propias manos. Inspirado en uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, este modelo invita a reconstruir uno de los tesoros góticos más admirados del mundo, reviviendo sus distintas etapas arquitectónicas desde 1163 hasta la restauración previa al incendio de 2019.

Cada detalle ha sido recreado con una fidelidad impresionante: desde el ábside semicircular hasta los majestuosos campanarios, pasando por los rosetones, la aguja central y los arcos interiores. Es un proyecto que no solo entretiene, sino que transmite la belleza y la complejidad de un símbolo histórico, ideal para quienes disfrutan de los retos y del placer de construir con calma, lejos de las pantallas.

Durante el Prime Day, este set alcanza su precio mínimo histórico de poco más de 140 euros en Amazon, con envío Prime incluido, una oportunidad difícil de repetir si tenías en mente añadirlo a tu colección o regalarlo a alguien apasionado por la arquitectura o la historia. Teniendo en cuenta sus más de 4300 piezas, el resultado final no solo es monumental, sino también una verdadera obra de exposición.

El montaje se organiza en fases que reproducen el desarrollo real de la catedral a lo largo de los siglos. Comienza con la base y el ábside, continúa con las naves interiores y sus arcos, y culmina con el tejado, la aguja y los imponentes campanarios. Podrás sentirte, salvando las distancias, como uno de los maestros constructores medievales que hizo posible esta maravilla.

Una maqueta perfecta para decorar en casa

Una vez terminada, la maqueta impresiona por su realismo arquitectónico. Puedes retirar el techo para contemplar las columnas interiores o levantar las torres para admirar la estructura desde dentro. También incluye pequeños árboles y una placa identificativa que puede colocarse al frente o en el lateral, perfecta para exhibirla en estanterías o vitrinas.

Como es habitual en la gama LEGO Architecture, el set viene acompañado de una guía detallada que incluye instrucciones paso a paso y datos sobre la historia de Notre Dame. Es un toque extra que convierte la construcción en un viaje cultural y creativo a partes iguales, que siempre es de agradecer.

Su valoración en Amazon, con una media de 4,7 estrellas sobre 5 y cerca de mil reseñas, confirma lo que muchos ya sospechaban: es una de las maquetas más completas, elegantes y satisfactorias que LEGO ha lanzado para adultos. No es solo un modelo bonito, sino una experiencia en sí misma que te atrapará tanto si te gustan las catedrales como si no.

Montar esta maqueta de Notre Dame es mucho más que encajar piezas; es recrear siglos de arquitectura, entender la evolución de un monumento y disfrutar del proceso como si tú mismo estuvieras participando en su construcción original. El resultado es tan impresionante que cuesta no detenerse a admirarlo cuando pases a su lado.

Por su equilibrio entre belleza, desafío y valor educativo, este set de LEGO es una joya dentro del catálogo para adultos. Y con su actual precio en oferta, es difícil resistirse a lo que, en todos los sentidos, se siente como un auténtico homenaje a París y a la historia universal del arte.