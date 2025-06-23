Lego ha vuelto a hacerlo: Harry Potter y el Señor de los Anillos protagonizan los sets más increíbles para sujetar libros

La firma, popular por sus sets de construcción, lanza unos kits que son perfectos como sujeta libros, por lo que son prácticos, además de bonitos.

La decoración es la forma de personalizar nuestro hogar, puesto que a través de ella expresamos nuestros gustos y damos vida a una casa. Desde los cuadros, que ya no tenemos miedo de colgar gracias a una solución muy efectiva, hasta esos objetos que son auténticas reliquias, ya sea porque son heredados o porque representan nuestros hobbies.

A esto último responden algunos de los sets de Lego, cuyos sets hace tiempo que no son solo para niños. De hecho, la firma ha lanzado gamas exclusivas para adultos que nos permiten revivir nuestra infancia construyendo estos kits, pero también tener piezas dignas de coleccionista.

De estas últimas, hay dos que nos parecen indispensables, sobre todo si tenemos una pequeña biblioteca en casa y si somos fans de Harry Potter o El Señor de los Anillos. Se trata de la gama entre libros, unos sets que funcionan como sujeta libros para ser un kit de construcción bonito, pero también útil.

Ambas opciones harán las delicias de los seguidores de la saga con unos kits muy fieles a las películas y llenos de detalles. La inversión, eso sí, es más elevada, pero además de ser un producto para entretenernos, también es decorativo, por lo que merece mucho la pena.

Kits de Lego para cinéfilos

Para los seguidores de Harry Potter, el Expreso de Hogwarts y el famoso andén 9 y 3/4 son los protagonistas del set entre libro de la saga más mágica de la historia del cine. El kit tiene 750 piezas y está recomendad a partir de 10 años.

Este kit funciona como sujeta libros. Amazon

Esta propuesta de Lego incluye cuatro personajes y animales de la saga, incluidos Harry y Ron, y tiene detalles como las gominolas que ambos compran a bordo del tren, el andén o los carros con maletas. No se nos ocurre mejor forma de tener la saga completa que entre las dos partes que conforman el kit y que dividen al tren por la mitad.

Otra de las novedades de Lego va dirigida a los fans de El Señor de los Anillos y está protagonizada por un Balrog, una de las criaturas de la saga. Este kit tiene más piezas que el anterior, en concreto, cuenta con 1201, por lo que es todo un reto no recomendado para niños.

Este kit recrea uno de los enfrentamientos míticos. Amazon

Igual que la propuesta anterior, está llena de detalles que recrean uno de los enfrentamientos más míticos de la saga, el que sucede entre Gandalf y Balrog en el puente Khazad-dûm. Por ello, incluye las figuras de ambos personajes.