Un Lego solo apto para nostálgicos: la lámpara y la pelota de Pixar, perfecto para coleccionistas

Pixar es una de las productoras de cine de animación más prestigiosas de la historia, y este set de LEGO hace honor a su legado.

Si eres fan de la animación, seguro que guardas un cariño especial por la pequeña lámpara que salta sobre las letras al inicio de cada película. Este set de construcción de LEGO te permite recrear el espíritu juguetón de Luxo Jr., un personaje icónico que vimos por primera vez en el cortometraje de 1986. Es un homenaje perfecto a los inicios de este innovador estudio.

Al tratarse de un modelo articulado, este recuerdo cinematográfico para construir y coleccionar te permite capturar sus movimientos más clásicos. Podrás ajustar su posición para simular sus característicos rebotes, saltos y giros que tanto nos divirtieron en la gran pantalla. Es una pieza que se siente viva en cualquier rincón donde decidas ponerla.

Este fantástico set de LEGO Disney Pixar se puede comprar en Amazon por poco más de 45 euros gracias a una oferta temporal muy atractiva. Además, cuenta con las ventajas del envío Prime, por lo que lo tendrás en casa volando para empezar a montar sus seiscientas trece piezas. Es el momento ideal para conseguir esta joya de exposición a un precio reducido.

El set no viene solo, ya que incluye la famosa pelota de Pixar que esconde guiños maravillosos a varias películas legendarias. Mientras la construyes, encontrarás detalles que hacen referencia a títulos como Up, Toy Story o Buscando a Nemo. Es una forma estupenda de celebrar el legado de seis historias que han marcado a varias generaciones de espectadores.

Uno de los sets de LEGO Disney más icónicos

Una de las opciones más divertidas para exponer el conjunto es colocar a Luxo Jr. justo encima de la pelota. Puedes quitar dos placas redondeadas para crear una base estable donde la lámpara parece estar deshinchando el balón. Es un detalle visual que recrea perfectamente la escena más recordada de este personaje tan carismático.

Esta propuesta pertenece a la línea de LEGO Ideas, lo que significa que su origen está en el diseño de un seguidor apasionado. Fue votado por miles de aficionados alrededor del mundo y finalmente producido de forma oficial por la marca. Saber que una idea nacida de un fan ha llegado a las tiendas le da un valor sentimental mucho mayor a la construcción.

En cuanto a su envergadura, el modelo terminado tiene una altura aproximada de 29 cm y un ancho de 14 cm. Con una profundidad de 11 cm, es el tamaño ideal para decorar un escritorio o una estantería de la oficina sin ocupar demasiado espacio. Sus 613 piezas ofrecen un reto entretenido que no se hace pesado en ningún momento.

Para que el montaje sea todo un éxito, cuentas con las instrucciones guiadas en la aplicación móvil de la marca. También se incluye un folleto físico muy especial que contiene entrevistas exclusivas con el diseñador fan y con los profesionales que lo hicieron realidad. Leer estas historias mientras encajas los ladrillos sumerge de lleno al constructor en el proceso creativo.

Se trata de una idea de regalo nostálgica y original tanto para adultos como para jóvenes seguidores del universo de Pixar. Ya sea como un capricho personal o como un detalle para alguien especial, este set garantiza horas de entretenimiento y un resultado visual magnífico. Es la forma más creativa de llevar un trozo de historia del cine a tu propio hogar.