LEGO celebra el último Mundial de Cristiano Ronaldo con un set muy especial

LEGO se suma a la fiesta del Mundial con un set que rinde homenaje a Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal que aspira a ganarlo todo.

Seguro que alguna vez has visto a alguien decorar su habitación con algo que realmente le apasiona y has pensado que es una forma genial de mostrar su personalidad. Cuando hablamos de fútbol y de figuras que han marcado una época, es imposible no acordarse de Cristiano Ronaldo. Ese esfuerzo y esa competitividad constante han hecho que sea un ídolo para tantísima gente en todo el mundo.

Si eres de los que disfruta montando piezas o conoces a alguien que no se pierde ni un partido, tengo algo que te va a encantar. Se trata de un set de construcción de LEGO que rinde homenaje al astro portugués, capturando toda esa energía que desprende en el campo de juego. Es, básicamente, tener un pedacito de historia deportiva en tu propia estantería.

Ahora mismo puedes hacerte con este set de LEGO en Amazon por menos de 29 euros y lo mejor es que cuenta con envío Prime. Es una oportunidad de esas que no duran mucho, así que si tienes un regalo pendiente o simplemente quieres darte un capricho, este es el momento adecuado.

El diseño es una auténtica pasada, porque no es el típico juguete sencillo. La base imita la inicial del jugador, luciendo los colores de Portugal y ese logotipo de CR7 que todo el mundo reconoce al instante. Además, viene con una minifigura que está muy bien detallada, dándole un toque de vida a toda la construcción.

¡Síiiiiiiuuuuuuu!

Lo que más me gusta es que también han incluido una placa coleccionable con sus estadísticas. Es ese tipo de detalle que marca la diferencia y que hace que el modelo se vea mucho más profesional cuando lo expones en el salón o en tu cuarto. Es un homenaje en toda regla a su trayectoria.

Para los que prefieren seguir los pasos de forma clara, el proceso es muy entretenido gracias a las instrucciones digitales en la aplicación de LEGO. Puedes ver cómo crece el modelo en 3D mientras juntas las 490 piezas que trae la caja. Es muy satisfactorio ver cómo todo empieza a encajar.

Una vez que terminas de montarlo, tienes una pieza decorativa que queda genial en cualquier rincón. Mide 11 cm de altura, 21 cm de anchura y 17 cm de profundidad, un tamaño perfecto para que se vea bien pero sin que ocupe demasiado espacio en la mesa.

Es un regalo ideal para niños a partir de 10 años, pero no te engañes, que seguro que más de un adulto se va a lanzar a por él. Al final, los iconos del deporte siempre consiguen despertar ese sentimiento de admiración, sin importar la edad que tengas.

Es decir, que si eres fan de CR7 esto es una buena compra tengas la edad que tengas. Al final, estas pequeñas cosas son las que dan color a nuestras aficiones y nos hacen recordar por qué nos gusta tanto lo que nos gusta. ¡A darle a esas piezas y a disfrutar del proceso de montaje!