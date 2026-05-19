LEGO, fútbol y Messi: la marca danesa, a por el Mundial con un set del astro argentino en preventa

Si eres de los que todavía se emociona al recordar aquel mundial de Catar o si simplemente te apasiona el deporte rey, esto te va a tocar la fibra. Pocas imágenes hay tan icónicas en el fútbol moderno como la de Leo Messi señalando al cielo después de marcar un gol. Es un gesto que trasciende colores y que ahora se convierte en una pieza de exposición espectacular hecha con LEGO. Se trata de una propuesta que busca capturar esa esencia competitiva y ganadora del astro argentino de una forma bastante creativa y diferente.

Armar algo así es casi como revivir los mejores momentos de su carrera, pieza a pieza, mientras vas dando forma a su mítica camiseta con el número 10. El diseño no se queda en un simple plano, sino que utiliza un relieve 3D para que el fondo del campo y el cielo parezcan cobrar vida propia. Es un proyecto pensado para disfrutar con calma, ideal para desconectar del ruido diario y centrarse en los detalles de un mural que mide 38 cm de alto por 47 cm de ancho.

Ahora mismo puedes reservar este set por 173 euros en Amazon, lo que supone un pequeño pellizco de ahorro frente a los 179,99 euros que marcará su salida oficial. El lanzamiento está previsto para el próximo 1 de junio, así que es la oportunidad perfecta para asegurarte tu unidad antes de que vuele de las estanterías virtuales. Por este precio, te llevas una caja con 1427 piezas que te mantendrán entretenido durante unas cuantas horas de pura nostalgia futbolera.

Lo que más me gusta de estas ediciones especiales es que no son solo juguetes, sino auténticos objetos de coleccionismo para colgar en la oficina o en el salón. El montaje es un reto interesante para mayores de 14 años, ya que requiere cierta paciencia para encajar cada bloque de color. Además, el set viene cargado de pequeñas referencias y guiños a la trayectoria del jugador que solo los verdaderos expertos sabrán identificar a la primera.

El regalo futbolero perfecto

Imagina terminar la jornada, sentarte en tu rincón favorito y ponerte manos a la obra con este mural tridimensional. Es una experiencia muy gratificante ver cómo la figura de Messi va emergiendo poco a poco entre las piezas de plástico. No es el típico muñeco articulado, sino una obra de arte que rinde homenaje a un legado que ha cambiado la historia de este deporte para siempre. Es, sin duda, un regalo que cualquier futbolero agradecería de corazón.

A nivel técnico, la aplicación móvil de LEGO ayuda un montón durante el proceso, permitiéndote girar el modelo en pantalla para no perderte ni un paso. Las instrucciones digitales son un gran aliado, sobre todo en las zonas donde el degradado del cielo o el verde del césped se vuelven más complejos. De este modo, el montaje fluye de forma orgánica y evitas esos momentos de frustración cuando no encuentras dónde encajar una pieza específica.

Al final, lo que te queda es una pieza decorativa con una profundidad de 5 cm que le da un aspecto de cuadro profesional. Queda de lujo junto a otros recuerdos deportivos, bufandas o incluso libros sobre táctica futbolística. Su diseño "3 sin bisel" en el arte mural hace que la imagen destaque por encima de todo, centrando la atención en esa pose de victoria que tantas alegrías ha dado a los aficionados.

Es curioso cómo unos simples bloques pueden transmitir tanto respeto por un deportista de este calibre. Si buscas algo que rompa con la decoración habitual de tu casa, este set de construcción es una apuesta segura y con mucha personalidad. Es robusto, visualmente impactante y tiene ese toque de elegancia que solo los productos bien diseñados consiguen transmitir desde el primer vistazo.

Si quieres celebrar tu pasión por el fútbol o sorprender a alguien con un detalle inolvidable, este set es el fichaje del verano. No dejes pasar mucho tiempo porque, al ser una edición dedicada a una leyenda viva, es muy probable que la demanda sea altísima en cuanto llegue junio. Prepárate para el pitido inicial y disfruta dando forma a la celebración más famosa de la historia reciente del balompié.