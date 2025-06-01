Este banco sigue remunerando el ahorro, y muy bien: 2,28% y sin límites ni comisiones

A pesar de que los tipos de interés siguen bajando, algunos bancos siguen remunerando el ahorro por encima de 2%.

En los últimos años, sobre todo en los últimos meses, el Banco Central Europeo (BCE) no ha parado de bajar tipos de interés, y eso es una buena noticia si por ejemplo tienes una hipoteca, pero es una mala noticia si quieres sacar rentabilidad a tus ahorros.

Depósitos a plazo fijo y cuentas remuneradas han ido recortando los intereses que pagan a sus clientes, y ya hay pocas que superen el 2%, y no digamos el 3%, pero unas pocas resisten. Hablamos sobre todo de depósitos a larguísimo plazo y de unas pocas cuentas remuneradas flexibles, que pueden ir ajustando lo que pagan prácticamente día a día, como sucede por ejemplo con la Cuenta Flex de Klarna.

Cuenta Flex de Klarna Esta cuenta remunerada sin condiciones mantiene un interés del 2,28% sobre tus ahorros.

Esta entidad sueca ofrece el 2,28% de interés en su cuenta remunerada, muy por encima de lo que suele ser habitual en el sector a día de hoy, y además la puedes abrir desde España sin muchos problemas en su propia aplicación, en apenas unos minutos, como en cualquier otro banco online.

El cálculo de los intereses se hace día a día, según lo que tengas en la Cuenta Flex, y se te paga mensualmente según corresponda, aunque al no ser un depósito fijo, los intereses que pagan se irán ajustando según el contexto de tipos que establezca el BCE.

Lo mejor es que la entidad no pone condiciones ni límites. No tienes que domiciliar nada, no tienes que hacer pagos con su tarjeta virtual y no te exigen absolutamente nada una vez que te has dado de alta para beneficiarte de ese 2,28% TAE de interés, y además puedes meter en la cuenta tanto dinero como quieras, y sobre dicha cantidad se devengan los intereses mensualmente.

De pago aplazado a la guerra del ahorro

Klarna es una entidad que sobre todo comenzó como si fuera una financiera, con la posibilidad de usar su cuenta para aplazar pagos en comercios de todo el mundo, incluidos los más populares en el panorama del ecommerce en España.

A partir de ahí, han ido poco a poco creciendo hasta convertirse en competidor para la banca clásica, aunque lógicamente su cuenta no puede sustituir a una cuenta bancaria al uso, ya que no cuenta con IBAN español y todo lo necesario para domiciliar nóminas y recibos.

Se mueve en un entorno similar al de otras entidades, caso de Renault Bank, que también tiene una cuenta remunerada que sí o sí debe ir asociada a una cuenta bancaria española, con intereses mensuales, pero sin posibilidad de usarla para domiciliar nada.

Sí que hay algo importante a tener en cuenta, y es que Klarna no declara automáticamente los intereses que se generan en tu cuenta, así que deberás ser tú quien los incluya manualmente a la hora de hacer la declaración de la renta.