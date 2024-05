Las mejores cuentas remuneradas de mayo: consigue beneficios de hasta un 4% TAE sin comisiones ni condiciones

En los últimos meses, ahorrar se ha convertido en una tarea difícil debido a la continua subida de los precios, pero mayo trae una nueva oportunidad para hacer crecer tu dinero. Con el fin de intentar contener la inflación, las entidades bancarias tratan de ofrecer mejores condiciones a los clientes debido a las subidas que han experimentado los tipos.

Hay diversas formas para hacer crecer el dinero que tienes en el banco. Si no estás interesado en un depósito porque quieres poder tener acceso a tu dinero en en cualquier momento, abrir una cuenta remunerada puede ser una de las opciones más atractivas para ti.

Las cuentas remuneradas, una especie de depósito que te ofrece cierta rentabilidad por tus ahorros y que te permite tener tu saldo siempre disponible. En la práctica supone que no te penalizarán si decides recuperar tus ahorros en un momento determinado. Desde 20minutos y basándonos en un análisis realizado por el comparador Kelisto, elaboramos una lista con las mejores cuentas remuneradas de abril.

Trade Republic

La cuenta remunerada de Trade Republic es una de las más rentables durante este mes de mayo para los ahorradores, pues cuenta con un beneficio del 4% TAE para un saldo de hasta 50.000 euros.

Además, abrir esta cuenta no requiere tener una nómina domiciliada y tampoco hay que abonar una comisión de mantenimiento. Por otra parte, el dinero que metas en tu cuenta, estará protegido por un fondo de garantía de depósitos.

Esta cuenta ofrece la remuneración inicial más alta del mercado para quienes no quieren cumplir con requisitos extras, no obstante, no te servirá para realizar una operativa bancaria básica y el saldo máximo que remunera puede resultar escaso para quienes tengan muchos ahorros.

Bank Norwegian

Bank Norwegian ofrece una cuenta de ahorro con un beneficio del 3,7% TIN de manera indefinida. Para acceder a este producto financiero, la entidad no requiere exigencias ni requisitos. Además, remunera tus ahorros hasta un máximo de 1.000.000 euros.

Este producto es contratable de manera 100% online y no tiene costes de mantenimiento o administración. La cuenta de Bank Norwegian está destinada tanto a nuevos clientes como a clientes antiguos, siempre y cuando tengan más de 18 años y dispongan de un documento de identidad, acceso a internet y una dirección de email.

B100

B100 es el banco digital de ABANCA y su cuenta Health te permite disfrutar de hasta tres productos entre los que se encuentran una cuenta corriente, una tarjeta y una cuenta remunerada. Este último te dará un beneficio de hasta un 2,67% TIN por tus ahorros. No obstante, la entidad te da la oportunidad de aumentar esta remuneración de una manera activa; si estableces unos objetivos de vida saludable, como por ejemplo andar determinados pasos al día, y los cumples, el beneficio aumenta hasta un 3,35%.

Esta cuenta no tiene comisiones ni condiciones y remunera tus ahorros hasta 50.000 euros. Además, con ella podrás realizar toda tu operativa diaria y dispondrás de una tarjeta de débito gratuita. El producto estará disponible solo para nuevos clientes y su contratación es 100% online.

EBN

La cuenta remunerada de EBN te ofrece un beneficio de hasta un 2,97% TIN. Aunque para abrirla deberás tener unos ahorros de mínimo 3.000 euros, esta cuenta no requiere una inversión mínima, pues remunera desde el primer euro. Eso sí, el interés varía dependiendo del tramo; para cantidades entre 1 y 20.000 euros, obtendrás un 2,97% TIN y entre 10.001 a 50.000 euros, un 1,49% TIN.

Este producto es contratable tanto de manera online como en la oficina que tiene la entidad en Madrid y esta destinado a nuevos clientes. No tiene costes ni comisiones y tampoco es obligatorio contratar una tarjeta de crédito o de débito con el banco. No obstante, hay que tener en cuenta que esta cuenta solo funciona como cuenta de ahorro, pues no sirve para la operativa diaria.

Renault Bank

Renault Bank ofrece la Cuenta Contigo, una cuenta remunerada sin requisitos ni condiciones con la que podrás conseguir unos beneficios de hasta un 2,85% TIN por tus ahorros de manera indefinida y sin límite de cantidad máxima. Además tampoco tendrás que pagar comisiones por las operaciones habituales.

La Cuenta Contigo es contratable 100% online y está destinada tanto a nuevos clientes como a clientes que ya tengan algún servicio previo contratado con el banco. Esta cuenta no exige que se cumpla ningún requisito de vinculación, pero tampoco permite realizar operativa diaria, pues solo funciona como cuenta de ahorro.

EVO Banco

La cuenta remunerada de EVO Banco ofrece una rentabilidad entorno al 2,81% TAE para importes de hasta 30.000 euros. De igual forma puedes abrir un depósito a seis meses con el mismo beneficio para rentabilizar el resto de su dinero.

Además, contratando este servicio, la entidad te permite obtener una tarjeta inteligente de débito y crédito totalmente gratis, así como la oportunidad de sacar dinero en el extranjero de manera gratuita y conseguir cashback en tus compras.