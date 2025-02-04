Cinco joyas para regalar en San Valentín y acertar con los clásicos

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No hace falta invertir mucho dinero para encontrar un obsequio de joyería que represente el amor y la conexión de la pareja.

El próximo 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados y, aunque prefiramos demostrar el amor todos los días del año, es la oportunidad perfecta para obsequiar a nuestra pareja o para regalarnos una escapada exprés a alguno de los destinos menos masificados en invierno. Y, tenemos que reconocerlo: a todos nos gusta regalar y que nos regalen. Eso sí, saber qué se puede regalar en San Valentín es todo un quebradero de cabeza.

Nos encanta ser originales y apostar por detalles pensados para esa persona. Los obsequios personalizados también son otros de los más demandados para estas fechas, pero no siempre disponemos del tiempo para encontrar el más adecuado. Y, por ello, nos toca recurrir a los clásicos. Lejos de estar pasados de moda, estos siguen siendo todo un acierto.

Los bombones y las flores son los típicos para tener un detalle que emocione, pero nuestros regalos favoritos son las piezas de joyería. Y es que regalar joyas a tu pareja significa una representación del amor y la conexión, por lo que su simbología no puede gustarnos más. Además, no hace falta invertir mucho dinero para dar con una buena joya. Seleccionamos cinco propuestas con las que acertar este San Valentín.

Un anillo de Pandora

Este anillo está disponible en tres recubrimientos. Pandora

Para esta ocasión, apostamos por un diseño sencillo y elegante como es la propuesta Deseo Clásico Resplandeciente de Pandora, disponible en tres recubrimientos (plata, oro rosa u oro). Está forrado con piedras de circonita, lo que le otorga ese carácter especial. Tiene forma de hueso de la suerte y se puede combinar con otros anillos. Esta propuesta forma parte de la selección especial de San Valentín de la firma.

Collar Viceroy para él

Esta pieza es elegante y atemporal. Viceroy

Una pieza atemporal para él siempre es un buen regalo. Así es el collar con diseño de barra para hombre. Está fabricado en acero en contraste bitono. Es moderno, minimalista y contemporáneo, por lo que se trata de una pieza que encaja tanto en el día a día como en las ocasiones más especiales. Esta joya está dentro de la selección de regalos que la marca ha preparado para San Valentín.

Pendientes Swarovski

Las perlas siempre son un clásico. Swarovski

Si no queremos regalar nada excesivamente llamativo, los pendientes de botón Matrix, de Swarovski son el detalle perfecto. Con un diseño sencillo de botón, reinventa las perlas clásicas que siempre son un acierto. Incluye una perla de cristal y una zirconia en talla redonda. Se trata de una de las piezas más elegantes de las propuestas para regalar en San Valentín.

Brazalete de Singularu

Esta pieza se ajusta a cada ocasión. Singularu

La sencillez en su máxima expresión. Así es esta pulsera de acero bañada en oro de Singularu. Se trata de un brazalete muy especial que encaja en muchos looks, ya que es atemporal, versátil y elegante. Además, se ajusta fácilmente para adaptarlo a cada propuesta.

Anillo de PdPaola

Este anillo es un clásico atemporal. PdPaola

PdPaola se suma a la celebración de San Valentín con sus propias propuestas de regalos. Nos quedamos con su anillo Loop con un diseño abierto y escultural que termina en forma de gota. Se trata de una propuesta versátil y atemporal que puede convertirse en un básico del joyero. Está fabricada en plata y bañada en oro o latón.

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