El iPad toca fondo: roza los 300 euros, y tiene cuerda para rato

El iPad de 11" es la gama de entrada de Apple, el más vendido de todos.

El iPad es el estándar en el que cualquier tableta se mira, y encontrar una oferta en su último modelo de su gama básica no ocurre todos los días.

Llevo bastante tiempo dándole vueltas a qué dispositivo podría renovar mi tableta sin tener que hipotecar mi sueldo. A veces, la tecnología parece inalcanzable, pero buscando bien aparecen opciones que te dejan con la boca abierta por sus prestaciones y precio. Y con este producto se puede hacer de todo.

Hace poco me topé con una oportunidad que me llamó mucho la atención por su solvencia y diseño. Se trata del iPad de 11 pulgadas del año 2025, un equipo que ha demostrado ser un compañero de batalla increíble para el día a día. Se desempeña igualmente bien tanto viendo películas como trabajando o navegando por internet.

Ahora puedes conseguirlo por poco más de 300 euros en AliExpress si usas el código de descuento SSES30. Es una cifra que hace que este modelo sea mucho más accesible para quienes buscamos potencia sin gastar una fortuna en el proceso, pues hay en el mercado algunas opciones que no lo valen.

Lo que más me gusta es el chip A16 que lleva dentro. Se nota mucho cuando abres varias aplicaciones a la vez o cuando te pones a editar algún vídeo sin que el aparato se queje, manteniendo siempre una fluidez bastante notable.

Una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas

La pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas es una maravilla visual, la verdad. Se ve todo tan nítido que da gusto pasar horas dibujando o simplemente viendo contenido multimedia, aprovechando además sus 500 nits de brillo que iluminan todo con mucha claridad.

Además, su peso de 477 g lo hace muy cómodo de llevar de un lado a otro. Yo lo meto en la mochila y me olvido de que lo llevo, algo clave si eres de los que trabajan en una cafetería o en la biblioteca.

Otro detalle que aprecio bastante es su batería, que llega a las 10 horas de uso constante. Es un respiro saber que no vas a estar pegado a un enchufe durante toda la jornada, especialmente cuando tienes muchas tareas pendientes.

Si te gusta tomar notas o ilustrar, su compatibilidad con el Apple Pencil es otro punto a favor. Se siente muy preciso, casi como si estuvieras usando papel y lápiz, lo cual ayuda mucho a mantener el flujo creativo sin interrupciones.

Estamos ante una herramienta muy equilibrada para cualquier usuario que busque calidad. Si estabas esperando un empujoncito para actualizar tu equipo, creo que este iPad puede ser justo lo que necesitas para mejorar tu productividad este año.