El iPad Pro más potente, por 500 euros menos: Apple pone a tiro uno de sus dispositivos más top

El iPad es el padre de todas las tabletas, y la gama Pro es la más potente para los usuarios que quieran ir un paso más allá en rendimiento.

Si alguna vez has sentido la necesidad de contar con un equipo que combine potencia de sobremesa con una portabilidad extrema, el Apple iPad Pro de 13 pulgadas con chip M4 es seguramente una de las mejores opciones que puedes considerar hoy en día. Su diseño resulta sorprendente por lo fino y ligero que es, logrando que llevar un centro de trabajo creativo en la mochila pase de ser una tarea pesada a algo completamente natural.

La pantalla Ultra Retina XDR es la protagonista indiscutible de este dispositivo, ofreciendo una calidad de imagen que destaca en cualquier entorno. Gracias a tecnologías como ProMotion y True Tone, cada detalle se ve con una nitidez impecable, transformando la visualización de contenidos en una experiencia bastante envolvente, ya sea trabajando en proyectos gráficos o disfrutando de alguna película en tus ratos libres.

En este momento, tienes la oportunidad de adquirir este modelo de segunda mano certificado por Amazon por menos de 1.400 euros. Esta alternativa se presenta como una vía excelente para acceder a toda la tecnología de punta de Apple, considerando que su precio original nuevo es de 1.700 euros, lo que permite ahorrar una cantidad considerable sin renunciar a una garantía de calidad y funcionamiento.

El motor de todo este conjunto es el chip M4, que marca un antes y un después en cuanto a velocidad y eficiencia energética. Su CPU de hasta 10 núcleos y la GPU integrada se encargan de mover cualquier aplicación exigente con soltura, permitiendo que la edición de vídeo o el diseño avanzado se realicen con una fluidez que impresiona desde el primer uso.

Su sistema operativo es pura magia

Por otro lado, el sistema operativo iPadOS potencia todo este rendimiento al añadir funciones de multitarea muy útiles. Herramientas como el Organizador Visual hacen que gestionar varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sea sencillo, permitiendo cambiar tamaños o conectar monitores externos para convertir el dispositivo en una estación de trabajo mucho más completa cuando la situación lo requiere.

Si eres de los que prefiere tomar notas a mano o realizar bocetos, la compatibilidad con el Apple Pencil Pro amplía las posibilidades de uso de forma creativa. Este accesorio funciona como una extensión natural de la mano, mientras que el Magic Keyboard se acopla al equipo ofreciendo un trackpad preciso y una experiencia de escritura que no tiene nada que envidiar a un teclado de ordenador portátil.

El apartado multimedia también ha recibido mejoras significativas, incluyendo una cámara ultra gran angular frontal en horizontal que resulta ideal para videollamadas. Además, su sistema de cuatro altavoces y micrófonos de calidad de estudio garantizan que tanto las reuniones de trabajo como la reproducción de sonido tengan un nivel elevado, siempre con el soporte del escáner LiDAR para tareas de realidad aumentada.

La conectividad es otro pilar fundamental, ya que cuenta con Wi-Fi 6E para asegurar velocidades de transferencia muy rápidas al manejar archivos pesados. Asimismo, su puerto USB-C compatible con Thunderbolt y USB 4 permite acoplar discos duros, pantallas u otros accesorios necesarios para organizar tu flujo de trabajo de manera eficiente, dependiendo siempre de lo que necesites en cada jornada.

Se trata de una pieza tecnológica muy equilibrada que pone el foco en la productividad y en la capacidad de respuesta. Quienes busquen un dispositivo versátil capaz de adaptarse a distintos perfiles de usuario, desde profesionales creativos hasta estudiantes, encontrarán en este iPad una herramienta que cumple con lo que promete, destacando por su rendimiento y su pantalla de alta gama.