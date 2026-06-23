Si eres de Apple y no lo tienes, son solo 26 euros: los AirTags vuelven a bajar de precio

Seguro que alguna vez has perdido las llaves de casa o la cartera justo en el momento en que más prisa tenías para salir, algo que genera un estrés bastante innecesario. Para evitar esos malos ratos, los AirTag de Apple se han convertido en un accesorio imprescindible que permite tener localizadas nuestras pertenencias más valiosas con total tranquilidad.

Estos pequeños dispositivos funcionan a través de la aplicación Buscar, que es la que se encarga de ofrecernos la ubicación exacta de lo que hayamos marcado. Es una solución ingeniosa y compacta que se adapta perfectamente a objetos cotidianos, como una mochila, un bolso o incluso el collar de tu mascota, asegurando que siempre sepas dónde están.

Si te interesa hacerte con uno, puedes encontrar los AirTag en Amazon por menos de 26 euros cada unidad, contando además con opciones de compra en packs de dos o cuatro dispositivos para quienes necesitan cubrir varios objetos a la vez. Es una oportunidad excelente para poner orden en tus cosas sin tener que gastar una fortuna en el proceso.

Una de las mejoras más llamativas de esta segunda generación es la búsqueda de precisión, que ahora funciona también mediante el Apple Watch. El sistema te guía paso a paso, de forma visual, hasta el lugar exacto donde se encuentra el objeto perdido, convirtiendo la búsqueda en algo bastante sencillo y directo.

Con altavoz mejorado y gran autonomía

Además, el altavoz integrado ha sido mejorado y ahora suena un 50% más fuerte que en el modelo anterior. Esto es de gran ayuda cuando intentas localizar algo que se ha quedado oculto bajo los cojines del sofá o en algún rincón oscuro, pues el sonido distintivo facilita muchísimo que puedas encontrar el objeto solo con seguir el pitido.

La autonomía de estos pequeños localizadores es otro punto a destacar, ya que funcionan durante más de un año con una pila estándar que tú mismo puedes cambiar en casa. Cuando llega el momento de sustituirla, es el propio iPhone el que te envía una notificación para que no te quedes sin protección en ningún momento.

Para quienes se preocupan por la seguridad de su información personal, estos dispositivos gestionan los datos con mucha cautela. El historial de localización no se almacena en el AirTag, por lo que solamente tú o las personas que tú autorices de manera voluntaria podéis acceder a la ubicación exacta de tus pertenencias.

El diseño también ha evolucionado hacia un enfoque más sostenible, utilizando un 85% de plástico reciclado en su carcasa y fibras naturales en todo el embalaje. Es de agradecer que una marca de este tamaño se tome en serio el impacto ambiental, demostrando que un producto tecnológico puede ser eficiente y responsable a la vez.

Contar con esta capa extra de seguridad nos permite vivir un poco más tranquilos sabiendo que nuestros objetos más importantes están localizados en todo momento. Si valoras el orden y quieres dejar de perder tiempo buscando cosas por toda la casa, esta opción es, sin duda, una alternativa a tener muy en cuenta.