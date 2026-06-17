Huawei va con todo a por Garmin: su GT Runner 2 cae de precio y hasta hace ECG

Huawei vende un reloj que para correr tiene todo lo que se le puede pedir.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Los Garmin son líderes indiscutibles, pero Huawei ha pisado el acelerador con sus nuevos modelos.

Huawei ha ido virando poco a poco su catálogo de productos, sobre todo porque sus móviles, al no poder usar Android, no son ya tan competitivos o atractivos para el gran público. Con lo que sí pisa fuerte es con sus auriculares y relojes deportivos.

En concreto, va progresivamente ganando adeptos entre los 'runners', que han descubierto en sus modelos una alternativa asequible y completa a los Garmin. El último de ellos es el Huawei Watch GT Runner 2, que además es sorprendentemente barato. Ahora mismo cuesta solo 271 euros.

Queda bastante por debajo de los Garmin equivalentes, en especial porque es un reloj deportivo, sí, pero también inteligente. No se le pueden poner muchas pegas al precio al que está, y la cantidad de datos que recopila es increíble.

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Huawei El nuevo integrante de la familia Runner es ligero, con un peso de 43,5 g, y ultrarresistente, gracias a que viene con cristal Kunlun Glass. Además, estrena el modo Maratón.

Por supuesto, tiene GPS y hasta hace electrocardiogramas (ECG), pero no se queda ahí, y tanto por pantalla como por batería, tiene poco que envidiarle a sus competidores.

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No le falta prácticamente ninguna característica

El sector de los relojes deportivos para 'runners' ha estado dominado tradicionalmente por firmas muy enfocadas en el rendimiento atlético puro, pero las propuestas de marcas tecnológicas avanzan de forma notable.

El Huawei Watch GT Runner 2 es un ejemplo de este desarrollo, presentándose como una alternativa directa para quienes buscan métricas avanzadas de entrenamiento sin renunciar a las ventajas de un dispositivo inteligente.

El chasis combina una caja frontal de aleación de titanio con una cubierta trasera de materiales compuestos reforzados con fibra, y eso hace que sea ligero y a la vez resistente. La pantalla AMOLED destaca por alcanzar un brillo pico de 3000 nits, lo que asegura una lectura clara de los campos de datos bajo luz solar directa.

Además, el panel está protegido por la segunda generación del cristal 'Kunlun Glass', un componente diseñado para ofrecer resistencia ante arañazos e impactos accidentales.

Incorpora una antena flotante 3D y conectividad por satélite de doble banda compatible con los principales sistemas globales. Esta arquitectura minimiza las pérdidas de señal en entornos urbanos complejos o zonas boscosas, agilizando la fijación de la posición al iniciar la actividad. A nivel de 'software', el denominado modo maratón inteligente proporciona herramientas de gestión de carrera en tiempo real, incluyendo una liebre digital para controlar la distancia respecto al objetivo, estimaciones de tiempo de finalización y alertas personalizadas para la estrategia de hidratación y nutrición.

La monitorización de la salud y el rendimiento registran la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y la variabilidad del pulso. El reloj cuenta con certificación para realizar análisis de electrocardiograma (ECG) y detección de arritmias, permitiendo evaluar el estado físico general del usuario.

Los datos de carga de entrenamiento, el valor de VO2 máximo, la detección del umbral de lactato y los tiempos de recuperación estimados se calculan de manera continua, ofreciendo un desglose analítico que iguala en profundidad a las plataformas de entrenamiento tradicionales.

En su faceta de reloj inteligente, el dispositivo ofrece funciones ausentes en muchos modelos deportivos puros. Permite responder llamadas a través de Bluetooth gracias a su micrófono y altavoz integrados, gestionar notificaciones y realizar pagos mediante tecnología NFC.

La autonomía de la batería es otro de sus argumentos prácticos, ofreciendo hasta 14 días de uso ligero o 32 horas continuas con el posicionamiento GPS activo en alta precisión, lo que elimina la necesidad de cargas frecuentes.