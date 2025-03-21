Huawei rebaja 100 euros este 'smartwatch': te lo llevas por solo 150 euros y con auriculares de regalo

Si buscas un reloj inteligente completo y versátil, esta puede ser una buena oportunidad. Huawei ha rebajado su Watch GT 4 y, además, incluye unos auriculares de regalo por tiempo limitado.

Los relojes inteligentes nos permiten controlar el ejercicio físico, medir la calidad del sueño, gestionar notificaciones e incluso atender llamadas sin sacar el móvil del bolsillo. En el mercado actual hay modelos para todos los gustos, aunque no siempre es fácil encontrar uno que combine diseño, autonomía y funciones prácticas en el día a día.

Huawei lleva años fabricando relojes inteligentes que destacan por su autonomía y un equilibrio notable entre precio y prestaciones. Y dentro de su catálogo, el Huawei Watch GT 4 es uno de los modelos más completos y versátiles. Diseñado para quienes buscan un smartwatch fiable, que sirva tanto para entrenar como para el uso diario, este modelo ha conseguido hacerse un hueco entre los más vendidos de la marca.

En este momento, el Huawei Watch GT 4 está rebajado 100 euros, por lo que puede conseguirse por solo 150 euros utilizando el código de descuento A5ANIV10. Y además, con la compra te llevas de regalo los auriculares Huawei FreeBuds SE 2. Una oportunidad interesante si buscas renovar tu reloj o regalar uno en condiciones sin gastar de más.

Un 'smartwatch' completo para cualquier situación



Este 'smartwatch' cuenta con un cuerpo aerodinámico y ligero, elegante, que encierra decenas de funciones inteligentes. HUAWEI

El Huawei Watch GT 4 es de esos relojes que valen tanto para entrenar como para llevarlo a diario. Tiene un diseño sobrio, elegante y fácilmente combinable con diferentes estilos, tanto si te lo pones para ir a la oficina como si sales a correr. Su pantalla AMOLED es clara y brillante, y el tamaño de 46 mm lo convierte en una opción cómoda para quienes prefieren un reloj de dimensiones generosas.

Una de sus características más destacadas es la autonomía. A diferencia de otros relojes inteligentes que necesitan cargarse cada noche, este modelo aguanta hasta dos semanas con un uso normal. Esto significa que te olvidas del cargador durante días, algo que se agradece sobre todo si te vas de viaje o haces deporte al aire libre con frecuencia.

En cuanto a la monitorización deportiva, integra un sistema de posicionamiento GNSS de cinco sistemas de doble banda, que ofrece precisión en exteriores, especialmente en entrenamientos de carrera o ciclismo. Además, la función Stay Fit, junto con la tecnología TruSeen 5.5+, proporciona información detallada sobre el consumo de calorías y la frecuencia cardíaca, entre otros parámetros. Esto puede ser muy útil si buscas controlar el peso o simplemente mantener un seguimiento de tu actividad física diaria sin complicaciones.

Un reloj que se adapta a lo que necesites en el día a día



La polivalencia del Huawei Watch GT 4 es otra de sus virtudes. Este reloj no solo sirve para medir el ejercicio físico o la calidad del sueño; también permite responder llamadas y mensajes directamente desde la muñeca. Aunque las respuestas rápidas son limitadas, es práctico para contestar con un emoticono o un texto predefinido cuando no tienes el móvil a mano.

Además de eso, el reloj ofrece seguimiento de salud 24 horas. Esto incluye monitorización de frecuencia cardíaca, medición del oxígeno en sangre (SpO2), análisis de la respiración durante el sueño y seguimiento del ciclo menstrual, entre otras opciones. Todo ello, accesible desde la app de Huawei, que permite consultar los datos y configurar alertas o rutinas personalizadas.

La compatibilidad es otro punto fuerte. El Huawei Watch GT 4 funciona tanto en dispositivos Android como iOS, por lo que no tendrás problemas de conexión si decides cambiar de sistema operativo. Eso lo hace más versátil que otros modelos, sobre todo si eres de los que alterna entre plataformas.

Ahora mismo, este reloj está disponible por 150 euros, siempre que utilices el código de descuento A5ANIV10. Y como ya hemos dicho, lo interesante no acaba ahí: además del descuento, Huawei incluye unos auriculares FreeBuds SE 2 de regalo con la compra. Una opción redonda si necesitabas renovar ambos dispositivos o buscabas hacer un regalo práctico.