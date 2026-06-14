HeroQuest tiene versión 'lite': uno de los grandes juegos de mesa lo pone un poquito más fácil

HeroQuest es un gran juego, pero algo complejo, por eso hay una versión algo más sencilla.

El panorama de los juegos de mesa tipo RPG o 'dungeon crawler' cuenta con referentes muy claros, y entre ellos, HeroQuest – con sus expansiones– destaca históricamente como uno de los mejores, y con diferencia.

Su propuesta original, que combina estrategia, fantasía y un sistema de juego semicooperativo, ha atraído a comunidades de jugadores durante décadas. Sin embargo, empezar con él suele implicar una inversión económica alta y la asimilación de un volumen reglas que puede resultar intimidante para los novatos.

El despliegue de su caja base tradicional abrum debido a la cantidad de miniaturas, mobiliario tridimensional y la complejidad de organizarlo todo antes de empezar a jugar. Para solucionar esta barrera de entrada, se ha diseñado HeroQuest: First Light, una versión introductoria que reduce tanto el coste económico como la cantidad de figuras y componentes.

HeroQuest: First Light Esta versión del juego tiene menos figuras y componentes, y eso reduce notablemente el precio y lo hace más asequible para los novatos. 33 euros en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Misma historia, pero con menos componentes

El principal atractivo de esta versión es que es mucho más barato, situándose en una franja significativamente inferior a la del juego base tradicional. Para lograr esta reducción en el coste, la editorial ha optado por realizar ciertos recortes estratégicos en los materiales del producto.

La modificación más evidente se encuentra en la sustitución de la mayoría de las figuras de plástico y los elementos de mobiliario tridimensionales por elementos planos. En lugar de las decenas de figuras detalladas del juego clásico, esta caja incluye los cuatro personajes principales en formato de miniatura plástica tradicional, que corresponden a las clases de bárbaro, enano, elfo y mago, junto con una figura de plástico de un dragón que funciona como el enemigo principal de la campaña.

El resto de los monstruos que habitan las mazmorras, así como las puertas y los elementos decorativos del escenario como mesas, cofres o altares, se han resuelto mediante sesenta y siete piezas y soportes de cartón satinado a todo color. Aunque este cambio afecta al volumen visual sobre la mesa, la funcionalidad técnica durante las partidas se mantiene intacta, agilizando el proceso de ordenación y guardado del material dentro de la caja.

En cuanto a sus características, el juego mantiene la estructura básica de funcionamiento del sistema original, por lo que es totalmente compatible con las expansiones de tablero y cartas publicadas anteriormente. Las partidas están diseñadas para grupos de entre dos y cinco participantes con una edad recomendada a partir de los catorce años, y la duración estimada por sesión ronda los sesenta minutos.

La dinámica asigna a uno de los jugadores el rol de 'game master', encarnando al malvado Zargon, quien se encarga de gestionar la aparición de los peligros, las trampas y los enemigos ocultos a medida que el resto de los participantes avanzan por el escenario. Los otros jugadores colaboran entre sí controlando a los héroes, gestionando sus puntos de cuerpo y mente, y utilizando sus habilidades o mazos de hechizos específicos para superar los retos planteados.

El contenido de la caja ofrece un libro de misiones con diez aventuras inéditas que sirven para guiar a los jugadores a través de una historia lineal con dificultad progresiva, ideal para aprender las mecánicas esenciales del combate y el movimiento sin necesidad de consultar manuales extensos.

El tablero de juego incluido presenta una novedad funcional al ser de doble cara, lo que permite variar el diseño visual de los entornos a lo largo de las diferentes misiones para reducir la monotonía gráfica. Además, el conjunto viene equipado con un mazo de más de cien cartas que detallan los tesoros, los artefactos, los hechizos elementales y las estadísticas de los monstruos, así como los dados específicos de combate, las hojas de personaje para anotar los progresos y la pantalla de cartón que oculta los planes del director de juego.

Para un usuario que evalúa la compra de su primer juego de mesa táctico, esta propuesta elimina el riesgo que supone realizar gastarte casi 200 euros en un juego que no sabes realmente si te va a gustar.