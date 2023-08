Hemos encontrado la almohada que siempre se mantiene fresca: viscoelástica y con una nueva tecnología de gel

Cuando los termómetros superan los 30 grados, y por la noche no caen las temperaturas, conciliar el sueño puede ser difícil. Y sino que se lo digan a los vecinos de La Rambla, un pueblo de Córdoba que este año ha batido el récord y se ha coronado como el más caluroso de España. Imagina lo complicado que estará siendo dormir este verano en La Rambla, seguro que sus vecinos no se separan del ventilador y ya no saben cómo mantener fría la almohada porque cuando está sudada y caliente es más difícil todavía dormir.

De hecho, existen muchos trucos para que la almohada esté fresquita cuando nos vamos a dormir, como la de dejarla cerca de la ventana. La creencia de que con la almohada fresca se duerme mejor está ya generalizada. Y es que, en la búsqueda de un sueño reparador es importante la almohada. Esto lo sabe Ikea y, por eso, ha innovado hasta encontrar la almohada diseñada ergonómicamente para brindar un soporte óptimo. Sin embargo, lo que realmente ha cautivado a los usuarios es su sorprendente propiedad de mantenerse siempre fresca, ofreciendo noches de descanso sin incomodidades ni sudoraciones.

Precisamente el aspecto más destacado de esta almohada Klubbsporre es su capacidad para mantenerse fresca en cualquier momento. Esto se debe a una tecnología innovadora con materiales de vanguardia que han intervenido en su fabricación. La almohada cuenta con una funda externa hecha de tejido de microfibra de poliéster transpirable, que facilita la circulación del aire y evita que el calor se acumule durante la noche. Además, en su interior, la Klubbsporre incorpora una capa de gel refrigerante de alta calidad que absorbe y disipa el calor corporal, manteniendo una temperatura agradable y constante para un descanso óptimo.

Almohada refrescante y ergonómica. Ikea

Almohada ergonómica

Otra característica esencial de la almohada es su diseño ergonómico, creado especialmente para brindar un soporte adecuado a la espalda y el cuello. Su forma curvada se adapta a la anatomía del cuello, reduciendo la presión en los puntos clave y ayudando a mantener la alineación natural de la columna vertebral. Esto no solo proporciona comodidad durante la noche, sino que también puede contribuir a aliviar dolores derivados de malas posturas al dormir.

Esta innovadora almohada no solo ha conquistado a los usuarios que sufren de sudoraciones nocturnas, sino que también ha recibido elogios por parte de expertos en el campo de la salud y el bienestar. Los profesionales destacan la importancia de un sueño reparador para la salud física y mental, y la almohada Klubbsporre se presenta como una opción prometedora para mejorar la calidad del sueño de forma significativa.

