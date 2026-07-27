Guantes de Boxeo Venum por menos de 50€: equipa tus manos con la calidad premium

Este pasado fin de semana has visto a tus creadores de contenido y cantantes favoritos transformarse físicamente y subirse al ring en La Cartuja en la 'Velada del Año'. Los participantes han mostrado una gran constancia en su preparación, gracias a esto te han entrado ganas de probar esta disciplina y animarte a boxear.

El error más común en estos casos es gastar en exceso a la hora de equiparse o comprar material profesional, es lo que provoca el desconocimiento en un ámbito nuevo. Los guantes Venum son una marca profesional disponibles a un gran precio.

La marca VENUM es una de las más prestigiosas dentro del sector y del deporte de contacto, desde hace unos años es el patrocinador de la UFC, el deporte de las artes marciales mixtas más reconocido e influyente del planeta.

Ideal para romper el hielo

Para alguien que va a dar sus primeros pasos o sus primeros golpes en este caso, este es el guante perfecto. El guante cuenta con 16 onzas, es la medida estándar y universal recomendada para evitar lesiones sin dañarte la muñeca ni al compañero.

Mente y cuerpo alienados

Un estudio publicado en el Neuropsychiatric Disease and Treatment, analizó los efectos del entrenamiento en artes marciales y boxeo sin contacto en los niveles de estrés y estado de ánimo.

Se descubrió que el impacto contra una superficie como el saco, provoca la liberación masiva de endorfinas y dopamina, también se reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. A nivel psicológico se canaliza la frustración y rabia que acumulas durante el día reduciendo la ansiedad generalizada.

¿Por qué se dice que es bueno para la autoestima? En un estudio sobre la neurobiología de los deportes, se descubrió que dominar la técnica ayuda a la forma en la que te percibes a ti mismo. El cerebro es capaz de reaccionar bajo presión y defenderse, lo que favorece la seguridad y confianza en uno mismo en el día a día.