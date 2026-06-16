GoPro justo a tiempo: una de sus cámaras más vendidas hunde su precio
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Cuando planifiques un viaje no olvides una buena cámara de vídeo, y en lo que respecta a las compactas no hay ninguna mejor que las GoPro.
Existe una cámara que me tiene totalmente cautivado por su diseño y potencia. Se trata de la GoPro HERO13 Black, un modelo que ahora puedes encontrar en un llamativo color Verde Bosque que le da un toque diferente a lo habitual. Si te gusta capturar tus aventuras con calidad cinematográfica, quédate conmigo porque este equipo es justo lo que necesitas.
Lo mejor de esta pequeña maravilla es cómo se adapta a lo que grabas gracias a sus lentes inteligentes. La cámara detecta automáticamente qué accesorio has puesto y ajusta todo lo necesario para que no pierdas tiempo en menús. Es una gozada salir a la montaña o al agua sabiendo que el equipo hace el trabajo duro por ti.
En estos momentos, tienes la oportunidad de comprarla en Amazon por menos de 320 euros, aprovechando además un 29% de descuento y la ventaja de tener envío gratis. Es un precio estupendo para un dispositivo tan avanzado, así que si tenías pensado dar el salto en calidad de imagen, esta es tu mejor oportunidad.
Hablando de calidad, el vídeo en 5,3K que ofrece es sencillamente espectacular. La nitidez es tan alta que notas cada detalle, superando con creces lo que vemos en resoluciones inferiores. Además, la aplicación móvil permite extraer fotos de casi 25 MP directamente de tus vídeos, algo que va de cine para compartir tus momentos favoritos en redes.
La cámara compacta por excelencia
Si eres fan de esos clips donde el tiempo parece detenerse, te va a encantar la ráfaga a cámara lenta. Puedes ralentizar la acción hasta 13x respecto a la velocidad normal, lo que te permite ver cosas que pasan en un parpadeo. Captar esos instantes épicos con tanta resolución es un lujo que antes estaba reservado para cámaras mucho más caras.
Tampoco te preocupes si el entorno se pone difícil, porque esta cámara es una auténtica todoterreno. Puedes sumergirla hasta 10 metros sin miedo y llevarla por barro o nieve, ya que está fabricada para aguantar lo que le eches. Su cubierta especial repele el agua, así que los vídeos mantienen esa claridad cristalina aunque estés bajo la lluvia o en la piscina.
En la caja, además de la cámara en ese color verde tan elegante, vas a encontrar una batería Enduro que rinde de maravilla. También vienen los accesorios básicos para que la fijes a tu casco o equipo desde el primer minuto. Todo está pensado para que abras la caja y empieces a grabar tu próxima aventura sin perder ni un segundo.
Se nota que han pulido el diseño para que sea un dispositivo de confianza. Me gusta especialmente cómo maneja los contrastes y las luces cuando pasas de un sitio oscuro a uno muy brillante, manteniendo siempre esa precisión que buscamos. Es un equipo sólido que te acompaña en todo sin darte dolores de cabeza.
Espero que disfrutes mucho capturando cada momento con esta cámara, porque realmente merece la pena. Además, si tienes cualquier otra duda sobre cómo configurar las lentes o aprovechar al máximo sus modos de grabación, internet y sus foros están llenos de usuarios que son auténticos expertos. Ahora solo falta que planees tu próxima escapada para probarla a fondo.