Esta cámara 4K puede con todo: es perfecta para deportes y tus vacaciones, y más barata que las GoPro

A veces uno siente que necesita capturar esas aventuras que vive en la montaña o en la playa, pero cargar con un equipo pesado es un verdadero fastidio. Me pasaba lo mismo hasta que descubrí lo que una pequeña cámara de acción puede hacer por mis recuerdos. No hay nada como soltar el móvil y dejar que un aparato diminuto haga todo el trabajo por ti.

La calidad que ofrece este tipo de dispositivos ha dado un salto increíble en estos últimos años. Ya no tienes que preocuparte por si la imagen sale movida o si la luz del atardecer arruina la toma, porque la tecnología actual compensa cualquier error. Es una gozada ver el resultado final en el ordenador y notar que cada detalle se mantiene en su sitio.

Ahora mismo puedes conseguir la cámara deportiva DJI Osmo Nano de 128 GB en Amazon por menos de 310 euros, aprovechando además un 11% de descuento. Si echas cuentas, es una inversión bastante sensata para todo lo que ofrece, especialmente si piensas en la cantidad de horas de grabación que vas a acumular durante tus viajes.

Lo que más me sorprende de este modelo es su tamaño, ya que cabe literalmente en cualquier bolsillo sin que te enteres de que la llevas encima. Su sistema magnético permite colocarla casi donde quieras, logrando esos ángulos imposibles que tanto nos gustan para los vlogs o para ver el mundo desde una perspectiva distinta, como la de tu mascota.

Grabación en Ultra Alta Definición y 60 FPS

Grabar en 4K y 60 fps da una sensación de fluidez que parece de película, alejándose mucho de esos vídeos caseros que se ven pixelados a la primera de cambio. La lente ultraamplia de 143 grados atrapa todo lo que tienes delante, así que no te pierdes ni un ápice del paisaje, por muy grande que sea la montaña o la plaza que estés visitando.

Además, el hecho de que incluya 128 GB de memoria interna te permite salir de casa y empezar a rodar sin perder ni un minuto configurando tarjetas. Aunque siempre puedes ampliarla más tarde si te vuelves un fanático del almacenamiento, la tranquilidad de tener espacio de sobra desde el primer momento no tiene precio.

Si eres de los que se olvida de cargar los aparatos, la batería de 200 minutos te va a salvar la vida en más de una ocasión. Es fantástico poder pasar toda una tarde grabando sin tener que estar pendiente de cables o de buscar un enchufe desesperadamente. La eficiencia energética en estos cacharros ha mejorado un montón.

El tema del audio es otra sorpresa, porque puedes conectar un par de micrófonos directamente para que el sonido de tus vlogs sea impecable. Nada de voces lejanas o ese ruido molesto de viento que suele estropear las grabaciones al aire libre. Todo suena limpio y profesional, justo lo que necesitas para que tu contenido destaque.

Así que ya sabes, si quieres dejar de ser un mero espectador y empezar a grabar tus propias historias, esta cámara es una compañera de viaje excelente. A veces, un pequeño cambio en tu equipo te da la motivación necesaria para salir ahí fuera y vivir mil experiencias nuevas. A disfrutar de la aventura.